Ефиму Шифрину — 70. Досье, скандалы, слова об СВО: как сейчас живет артист

Юморист Ефим Шифрин 25 марта отмечает свое 70-летие. Как сложились карьера и личная жизнь артиста, что известно о его политических взглядах?

Личная жизнь и карьера Ефима Шифрина

Будущий артист появился на свет 25 марта 1956 года в поселке Нексикан, что в Магаданской области. По документам его зовут Нахим, а Ефим — одно из домашних прозвищ.

В 1974 году Шифрин переехал в Москву. Там он поступил на эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства, которое сейчас носит имя М.Н. Румянцева, известного как Карандаш. В 1978 году Шифрин окончил курс под руководством Романа Виктюка.

В 1985 году Ефим Шифрин окончил ГИТИС по специальности «режиссура эстрады». В 1977 году участвовал в спектаклях Студенческого театра МГУ. В 1970–1980-х годах играл в постановках Виктюка. С 1978 по 1988 год служил в Москонцерте. В 1985 году поставил первый сольный спектакль «Я хотел бы сказать», основанный на произведениях Виктора Коклюшкина. В 1988 и 1990 годах в Московском театре эстрады прошли спектакли «Три вопроса» и «Круглая луна» по этим монологам.

В 1990 году артист создал Шифрин-театр. Первым спектаклем стала постановка «Фотография на память». По словам юмориста, Шифрин-театр состоит из него самого, директора, водителя и людей, которые вступают с ним в договорные отношения.

Всенародную славу он обрел в 1986 году, появившись в юмористической передаче «В нашем доме». Там Шифрин представил сатирический монолог «Кающаяся Магдалина».

С тех пор артист часто появлялся в популярных развлекательных шоу «Аншлаг», «Вокруг смеха» и других подобных проектах.

Ефим Шифрин также дебютировал в качестве киноактера в 1991 году. Сейчас в его фильмографии более 30 работ.

Артист не женат. Детей у него нет. Он признавался в программе «Судьба человека», что однажды связал себя узами брака в 26 лет, но быстро развелся. При этом актер отметил, что никогда не был одинок.

Говорил ли Ефим Шифрин об СВО

Ефим Шифрин отреагировал на начало спецоперации, опубликовав свои мысли в социальных сетях.

«Я родился спустя 11 лет после Второй мировой войны и рассчитывал, что помру хотя бы за 11 лет до третьей. Мне очень больно. Я не умею разводить тучи руками», — написал он.

В 2022 году появилась информация, что Шифрин уехал из России в Израиль. Фанаты решили, что комик эмигрировал из-за спецоперации. Ходили слухи, что у него есть израильский паспорт, но он их опроверг.

«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017, ни в 2020, ни в 2023 году», — пояснил юморист.

Комментируя новости о своем переезде, он заявил, что не собирается покидать РФ навсегда. Он также пояснил, что ездит в Израиль к своим родственникам — там живет его родной брат Самуэль и внуки.

В каких скандалах был замечен Ефим Шифрин

В 2018 году Ефим Шифрин выразил недовольство работой авиакомпании «Уральские авиалинии». Артист заявил, что во время рейса бизнес-классом по маршруту Москва — Симферополь качество обслуживания оказалось таким же, как в экономклассе.

По словам Шифрина, ему не предоставили стандартный набор для пассажиров бизнес-класса, включающий беруши, тапочки и маску для сна, а также не организовали отдельную доставку к трапу самолета на автобусе для бизнес-пассажиров.

В период с 2004 по 2005 год Ефим Шифрин вступил в конфликт с культурным фондом «Артэс», который производил программу «Аншлаг». После 2000 года артист отказался от участия в проекте, но фонд продолжал транслировать его эстрадные номера без согласия Шифрина. Более того, в программу включались фрагменты фильма «Дурная компания», где Шифрин сыграл большинство ролей, хотя он не давал разрешения на их использование.

Артист обратился к руководству фонда «Артэс» с требованием прекратить использование определенных материалов. Однако несмотря на это фрагменты фильма продолжали транслироваться в программе. В ноябре 2004 года Шифрин подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы, требуя взыскать с фонда «Артэс» 1,5 млн рублей. Из них 1 млн рублей артист хотел получить в качестве компенсации за нарушение авторских прав, а 500 тыс. рублей — за причиненный моральный вред.

Первоначально артист пытался урегулировать спор в досудебном порядке, однако впоследствии дело все же дошло до суда. В результате в пользу Шифрина было взыскано 160 тыс. рублей с производителей «Аншлага».

В 2021 году юморист Ефим Шифрин сообщил, что размер его пенсии составляет 13 тыс. рублей. По его словам, если бы он в свое время не отказался оформлять звание заслуженного артиста, сумма была бы существенно выше. Он отметил, пенсия фактически откладывается «на книжку».

Чем сейчас занимается Ефим Шифрин

Актер продолжает свою активную деятельность в театре, а также занимается озвучиванием аудиокниг и созданием собственных произведений. В основном это автобиографии, публицистика и мемуары. Шифрин также увлекается спортом и имеет звание «Мистер Фитнес», присвоенное международной сетью спортзалов. Кроме того, он получил награду от правительства Москвы за продвижение здорового образа жизни. В социальных сетях шоумен делится свежими фотографиями из спортзала, что привлекает внимание его поклонников.

Сейчас он занят в двух антрепризных спектаклях, пяти постановках в Московском театре мюзикла, а также в спектакле Театра кукол Образцова.

Составлен список возможных проблем со здоровьем Пугачевой: что известно

Тюрьма, две семьи: как жил и умер исполнитель роли Бендера Арчил Гомиашвили

Лопырева, Нюша, Милохин: куда российские звезды бегут из Дубая от обстрелов