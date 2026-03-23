Тюрьма, две семьи: как жил и умер исполнитель роли Бендера Арчил Гомиашвили

23 марта исполняется 100 лет со дня рождения актера Арчила Гомиашвили. Зрители помнят его по главной роли его жизни — Остапа Бендера в фильме «12 стульев» Леонида Гайдая. Правда ли артист в юности сидел в тюрьме, а в зрелом возрасте стал миллионером, действительно ли у него «перебил» роль Штирлица Вячеслав Тихонов и как сложились судьбы детей артиста — в материале NEWS.ru.

Как Арчил Гомиашвили стал артистом

Гомиашвили родился в Грузии. Его отец был пастухом, мама — домохозяйкой. Будущий артист с детства проявлял способности к рисованию и даже поступил в художественный техникум, вспоминал в интервью журналисту NEWS.ru его старший сын Михаил незадолго до своей смерти в 2022 году.

«Закончить учебу в „художке“ отец не успел — в 1941-м грянула война. И когда спрашивают, какое образование получил актер Гомиашвили, отвечаю честно: никакого! У него было неоконченное среднее. Всего-­навсего. Его учила и образовывала сама жизнь», — вспоминал сын звезды.

Михаил Арчилович не скрывал, что его отец даже прошел тюрьму: сидел за воровство. Время было военное, голодное. Будущего Остапа Бендера буквально спас Абрам Рубин — театральный режиссер, ученик Всеволода Мейерхольда. Он работал в Тбилисском театре.

«Увидев на улице мальчишку, который залез в чей-то чужой карман (это был юный Арчил Гомиашвили), Абрам Исаакович отвел его не в милицию, а в театр. Там отца „взяли на поруки“ — приняли на работу помощником художника­-оформителя», — делился сын артиста.

Он добавлял, что в театральных стенах раскрылся драматический талант будущего актера. Гомиашвили стал играть в спектаклях сначала небольшие роли, а позже — объемные. По мнению сына, Арчил Михайлович считал себя в первую очередь именно театральным артистом, заявлял, мол, «кто меня не видел на сцене, тот меня не знает».

В театре Гомиашвили познакомился с актрисой Лианой Манджавидзе. Она стала первой женой актера и мамой двоих его сыновей. Также Арчил Михайлович воспитывал, как родного, сына супруги от первого брака, чей отец умер.

Актер Арчил Гомиашвили в роли Остапа в фильме «Двенадцать стульев» (режиссер — Леонид Гайдай) Фото: РИА Новости

Как Арчил Гомиашвили стал Остапом Бендером

В фильме Леонида Гайдая «Двенадцать стульев» на главную роль был изначально утвержден Александр Белявский, вспоминал Михаил Гомиашвили со слов отца. Отсняли несколько сцен. Однако при просмотре этих эпизодов оказалось, что игравший Кису Воробьянинова Сергей Филиппов «переигрывал» Белявского. «Филиппов вчистую переиграл Белявского — Бендер на фоне Кисы выглядел чуть ли не артистом второго плана, что недопустимо в фильме, где лидировать должен Остап», — делился Михаил.

Арчил Гомиашвили в то время гастролировал по всему СССР с собственным спектаклем — «Остап Бендер на эстраде», в котором играл один все роли. В Ялте эту постановку, по словам сына артиста, увидел Гайдай и в итоге заменил в своем фильме Белявского на Гомиашвили.

После выхода ленты на экраны артист буквально проснулся знаменитым. Его — актера без образования — пригласили работать в Москву в Театр Ленинского комсомола (позже — «Ленком»). Он переехал, но один — без семьи. Супруга уезжать не захотела — из-за детей: в Тбилиси жизнь была налаженной, а новый город пугал неизвестностью. В итоге брак распался.

«Мы с братом и после развода родителей не чувствовали себя обделенными. Наоборот, в моей жизни папа присутствовал даже чаще, чем у моих одноклассников их отцы. Наш звонил почти каждый день. Часто приезжал, продолжал содержать семью. Это нормально и по­-мужски», — отмечал Михаил Гомиашвили.

Он опроверг ходившие в киносреде слухи о романах отца с актрисой Татьяной Окуневской и режиссером Татьяной Лиозновой. По версии сына, та и другая были добрыми приятельницами Арчила Михайловича, и никаких лав-стори там не было.

Также, по словам наследника, никогда Гомиашвили не упрашивал Лиознову отдать ему роль Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны». Будучи неглупым человеком, он понимал, что руководство киностудии не позволило бы, чтобы русского разведчика играл грузин, да еще известный по роли Остапа Бендера.

«Режиссер предлагала ему сыграть Мюллера. Но отец уезжал на гастроли с театром — и не получалось совместить графики. Сейчас-­то сложно представить себе другого Мюллера — после Броневого. Но папа, думаю, сыграл бы не менее гениально», — полагал сын.

Арчил Гомиашвили, 1992 год Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости

Кто стал второй женой Гомиашвили, есть ли еще дети

Второй супругой исполнителя роли Остапа Бендера стала артистка балета по имени Татьяна. Она взяла его фамилию, стала также — Гомиашвили. Жили в коммунальной квартире, которую молодой семье выделил театр.

«Их соседями были два Саши и Олег. Я, приезжая к отцу, видел их на кухне в домашней одежде, даже в трусах. Они суп варили, подкалывали друг друга. Это были тогда еще молодые артисты театра — Збруев, Абдулов и Янковский», — вспоминал Михаил Арчилович.

Во втором браке у исполнителя роли Бендера родились две дочери — Екатерина и Нина.

Как умер исполнитель роли Остапа Бендера

В 1980-е Гомиашвили уволился из «Ленкома». Некоторое время он работал в театре им. Станиславского, затем — в им. Пушкина. В 1990-е он вовсе ушел из профессии.

«Мне он рассказывал так: сидел в гримерке, посмотрел в зеркало и сказал сам себе: „У меня семья, дети… Надоело копейки считать“. В то время артисты очень мало зарабатывали. Принял решение уходить. Занялся бизнесом — открыл ресторан „Остап Бендер“», — делился сын. По его словам, отец сам вел все дела в ресторане — и даже лично встречал гостей, атмосфера была очень уютной: «будто вы оказались в гостеприимном кавказском доме».

Благодаря бизнесу Гомиашвили выстроил дом для второй семьи, о первой тоже не забывал — переправлял деньги. Очень хорошо зарабатывал, по воспоминаниям сына. Купил квартиру — в трех минутах ходьбы от Кремля, в которой до эмиграции жила дочь Сталина Светлана. А еще ездил на крутом «мерседесе», вспомнил наследник.

Умер артист в 2005 году в возрасте 79 лет. Причиной стал рак легких.

«Те, кто называет Гомиашвили артистом одной роли, дилетанты. Он сыграл более чем в тридцати фильмах. Среди них, например, „Кавказская повесть“ режиссера Георгия Калатозишвили, папа блестяще исполняет главную роль — Ерошку. Или „Иные нынче времена“ Михаила Чиаурели. Считаю, там роль гораздо сильнее, нежели даже Бендер. В пяти или шести фильмах он роль Сталина исполнил — таким его в кино не играл никто! Это было блестяще», — делился сын Михаил.

Вдова Арчила Гомиашвили Татьяна Гомиашвили (слева), хозяйка галереи «Победа» Нина Гомиашвили и ее дочь Настасья Гомиашвили (справа налево) на «Бале дебютанток» от журнала Tatler в Колонном зале Дома Союзов, 2011 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Как сложились судьбы детей Арчила Гомиашвили

Дочь от второго брака Нина Гомиашвили в детстве играла в кино — Динку в фильме «Раннее, раннее утро» и Герду в «Тайне Снежной королевы». Она закончила ВГИК, однако потом передумала быть артисткой — стала фотографом и фотоиллюстратором, открыв собственную фотогалерею.

Дочь Екатерина стала успешным дизайнером. Сын от первого брака Зураб работал в ресторанном бизнесе в Тбилиси. Михаил пошел по отцовским стопам — служил в Тбилисском театре и снимался в кино, ушел из жизни в 2022 году от остановки сердца.

