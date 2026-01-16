Отец в 71 год, одиночество: как сложились судьбы звезд «Кабачка 13 стульев»

60 лет назад — 16 января 1966 года — вышел в эфир первый выпуск юмористической передачи «Кабачок „13 стульев“». Тогда она называлась «Добрый вечер». Зрители сразу полюбили шоу. Актеры стали знаменитыми на всю страну, поклонником «Кабачка» был даже Леонид Брежнев. Как сложились судьбы Александра Белявского, Спартака Мишулина, Ольги Аросевой, а также других «пани и панов» — в материале NEWS.ru.

Пан Ведущий Александр Белявский стал отцом в 71 год

Александр Белявский стал первым ведущим программы. Благодаря ему передача появилась на свет. На театральных гастролях в Польше он увидел постановку «Кабаре старых панов» и предложил создать что-то подобное на советском ТВ режиссеру Театра сатиры Георгию Зелинскому. Тот запустил передачу на Центральном телевидении.

Белявский недолго трудился в должности пана Ведущего — ушел из-за съемок в кино. Его сменил Андрей Миронов, который не понравился публике.

«Еще не были сняты ни „Бриллиантовая рука“, ни другие картины, которые впоследствии сделали Миронова звездой. Зрителям „Кабачка“ он не понравился, показался высокомерным. Они буквально завалили телевизионную редакцию письмами с просьбой убрать „этого наглого юношу“ из передачи. И Миронова убрали», — рассказала NEWS.ru жена режиссера программы, актриса Зоя Зелинская незадолго до своей смерти в 2024-м.

После Миронова паном Ведущим на многие годы стал Михаил Державин.

Белявский снимался в советском и польском кино. Он был одним из самых популярных актеров дубляжа того времени. Его самая известная роль в кино — бандит Фокс в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Заслуженный артист РСФСР был дважды женат. Первая супруга Валентина родила от него сына Бориса. Он утонул в реке в возрасте двух лет. Затем пара усыновила мальчика Андрея, взяв его из детского дома. В подростковом возрасте он узнал, что Белявские — не его биологические родители, и стал от них отдалятся. Молодой человек погиб в возрасте 20 лет.

В этом браке у Александра Борисовича также родилась дочь Надежда.

Александр Белявский Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

Вторую жену актера звали Людмила. Когда ей было 53 года, а Белявскому 71, у них родилась дочь Александра. Через три месяца у Белявского случился инсульт. Он уже не мог работать и очень сильно переживал из-за этого. Гильдия киноактеров даже собирала деньги для его семьи.

Артист умер 8 сентября 2012 года в результате несчастного случая, выпав из окна.

Пани Моника осталась в одиночестве

Ольга Аросева, сыгравшая пани Монику, была одной из самых любимых и известных участниц передачи. Ее называли секс-символом советского телеэкрана — настолько хороша была ее героиня.

Актриса посвятила всю жизнь любимому Театру сатиры, много снималась в фильмах и сериалах. Один из последних ее проектов — комедийный российско-украинский сериал «Сваты».

Аросева была замужем четыре раза. «Это мои официальные нормальные браки. После них было много гражданских. Называть никаких имен не хочу. Могу только сказать, что это были драматурги, артисты, музыканты, художники и люди, не имеющие никакого отношения к искусству. И все же по-настоящему я прожила свою жизнь в одиночестве — все мои мужья, к сожалению, оказывались беспомощными, слабыми», — рассказала народная артистка РСФСР.

У Аросевой не было детей. В последние годы актриса боролась с онкологическим заболеванием. Она умерла 13 октября 2013 года.

Артистка Ольга Аросева Фото: РИА Новости

Пан Директор скрывал внебрачного сына

Спартак Мишулин в «Кабачке „13 стульев“» исполнял роль пана Директора на протяжении 14 лет и был очень популярным артистом. Ему также принесли известность успешные роли в кино — Саида в фильме «Белое солнце пустыни» и Тараканова в «Достоянии республики». Театральные зрители знали его по постановкам в Театре сатиры, в том числе по роли Карлсона в детском спектакле «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Мишулин умер 17 июля 2005-го после операции на сердце в возрасте 78 лет.

Спустя 12 лет после кончины артиста разгорелся скандал, связанный с его именем. Актер Тимур Еремеев заявил, что является внебрачным сыном Мишулина. Проведенный трижды тест ДНК показал, что вероятность родства составляет 99,9%.

Тем не менее дочь Мишулина Карина и ее мать Валентина не приняли возможного родственника.

Пани Зося стала затворницей

Валентина Шарыкина сыграла в программе «Кабачок „13 стульев“» пани Зосю — добрую обаятельную официантку. Она исполняла эту роль в течение 15 лет и стала народной любимицей. Из-за успеха на экране артистка поссорилась с Мироновым.

Шарыкина служила в Театре сатиры, а в 2023 году ушла на пенсию. У актрисы не было детей. В последние годы она жила уединенно с мужем — физиком Юрием Извековым. Артистка скончалась 23 ноября 2025-го.

