Взорвал кинопрокат: как «Чебурашка-2» стал лучшим фильмом в Новый год

Фильм «Чебурашка-2» собрал более 5 млрд рублей и стал лидером проката наступившего года, оставив позади другие картины по мотивам известных произведений — «Буратино» и «Простоквашино». В чем успех ленты, почему русский ушастый зверек побил в прокате деревянного мальчика с итальянскими корнями, когда выйдет третья часть «Чебурашки» — в материале NEWS.ru.

О чем вторая часть «Чебурашки», кто снялся в фильме

По сюжету второй части Чебурашка в течение года живет у Гены (его сыграл народный артист России Сергей Гармаш). Он взрослеет, становится подростком и начинает хулиганить. Гена пытается его воспитывать. После дня рождения Сони ушастый зверек вместе с именинницей и внуком Гены Гришей сбегают в горы, где их ждут приключения. Взрослые объединяются и пытаются их вернуть.

В фильме, помимо Гармаша, исполняют роли Полина Максимова, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие популярные артисты. Чебурашку озвучила, как и в первой части, актриса Ольга Кузьмина. Продолжение фильма снял его первый режиссер Дмитрий Дьяченко (ленты «Последний богатырь», «О чем говорят мужчины», «День радио»).

Кадр из фильма «Чебурашка-2»

Почему зрителям понравился фильм «Чебурашка-2»

Первый фильм о Чебурашке вышел в 2023 году и имел огромный успех, собрав в прокате почти 7 млрд рублей. По состоянию на 14 января «Чебурашка-2» получил более 5 млрд. Картина более чем вдвое опередила по кассовым сборам два других семейных фильма — «Буратино» режиссера Игоря Волошина и «Простоквашино» Сарика Андреасяна, которые параллельно идут в кинотеатрах.

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью NEWS.ru выразил мнение, что успех «Чебурашки-2» был предсказуем.

«Зрители пошли на это кино, потому что, во-первых, это продолжение первого „Чебурашки“. Во-вторых, „Буратино“ — это скорее фильм ужасов для взрослых, а не семейное кино. „Простоквашино“ я бы не стал оценивать положительно. Наиболее близок людям оказался „Чебурашка-2“», — отметил Шнейдеров.

Кинокритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru напомнил, что «Чебурашка-2» не имел такой мощной пиар-кампании, как его конкуренты, но тем не менее показал себя более чем достойно.

«Чебурашка — герой, которого мы все с вами, взрослое поколение, знаем по советским мультфильмам. Это золотой фонд „Союзмультфильма“. Люди смотрели первого „Чебурашку“ и знали, что примерно ожидать от этой картины, — речь идет о семейных ценностях и духовных скрепах. Это вторая причина. Третья: Чебурашка — что-то новогоднее и праздничное. Можно говорить о связке: Чебурашка и мандарины», — отметил Горбунов.

Критик добавил, что создатели картины учли ошибки первого фильма о симпатичном ушастике. По его словам, была улучшена графика, точнее отработаны сюжетные линии. Продюсеры не стали торопиться после выхода первой части и в итоге сделали качественный продукт.

В ближайшем будущем фильм «Чебурашка-2» покажут на телеканале «Россия» и выложат на платформах онлайн-кинотеатров.

Кадр из фильма «Чебурашка-2»

«Параллельно снимались и вторая, и третья части. Будет третий полнометражный фильм „Чебурашка“. Он уже снят, находится на постпродакшене», — добавил собеседник.

Продюсер картины Эдуард Илоян в беседе с NEWS.ru подтвердил, что выход «Чебурашки-3» в прокат запланирован на 1 января 2027 года. По словам Дьяченко, в третьей части киносаги зрители увидят родственников ушастика.

«„Чебурашка-3“ будет еще веселее, душещипательнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, у каждого свой характер. Это Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых», — рассказал режиссер.

Почему «Буратино» не стал первым номером новогоднего кинопроката

1 января на экраны вышел «Буратино». Лента собрала более 2 млрд рублей. Фильм был представлен создателями не как ремейк, а как новая экранизация повести-сказки писателя Алексея Толстого.

В «Буратино» был задействован звездный состав артистов: Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Николай Дроздов, Ваня Дмитриенко, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев и другие популярные исполнители. Картина получила финансирование в 150 млн рублей, полностью окупилась и принесла прибыль, но повторить успех «Чебурашки-2» не смогла.

Многие зрители сравнивают ленту с музыкальным телефильмом режиссера Леонида Нечаева 1975 года «Приключения Буратино», где играли советские актеры Владимир Этуш, Рина Зеленая, Владимир Басов, Ролан Быков, Елена Санаева, Николай Гринько и другие.

По мнению Шнейдерова, для взрослых этот фильм слишком прост, а для детей — сложен.

Ряд зрителей отметили, что «Буратино» не хватило той душевности, которой удалось достичь авторам советской киноработы.

