«Чебурашка-2» показал рекордные сборы в прокате «Чебурашка-2» собрал более 4 млрд рублей за восемь дней проката

Фильм «Чебурашка-2» за восемь дней проката собрал более 4 млрд рублей и привлек свыше 7 млн зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕАИС. Картина вышла в кинотеатрах 1 января и уже заняла второе место среди самых кассовых российских фильмов, уступая только первой части «Чебурашки».

По состоянию на 14:00 по московскому времени 8 января общие сборы составили 4,013 млрд рублей. При этом из них 426,593 млн рублей пришлись на предпродажу билетов. В первый день проката фильм посмотрели более 880 тыс. человек.

Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко. Первый «Чебурашка», вышедший 1 января 2023 года, стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, обогнав фильмы «Холоп» Клима Шипенко и «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Ранее фильм «Буратино» с Виталией Корниенко в главной роли за четыре дня проката собрал в российских кинотеатрах более 1 млрд рублей. При этом общее число сеансов за отчетный период превысило 42 тыс. Сама премьера картины режиссера Игоря Волошина состоялась 1 января 2026 года.