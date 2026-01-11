Атака США на Венесуэлу
«Буратино» заработал 2 млрд рублей в прокате

«Буратино» стал главным хитом новогодних праздников и собрал 2 млрд рублей

Кадр из фильма «Буратино» Кадр из фильма «Буратино» Фото: НМГ Кинопрокат
Музыкальный фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина собрал 2 млрд рублей в прокате, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕАИС. Кинокартина, вышедшая на экраны 1 января 2026 года, демонстрирует выдающуюся динамику: первый миллиард был взят всего за четыре дня, а на достижение второй отметки ушло менее двух недель.

Успеху способствовал как ностальгический интерес к советской классике, так и звездный актерский состав во главе с юной Виталией Корниенко. Успех подкрепила переработанная музыка Алексея Рыбникова и современная визуализация сказочного мира, созданная командами хитов «Лед» и «Сто лет тому вперед».

Титульную роль Буратино исполнила Виталия Корниенко, а образ папы Карло воплотил Александр Яценко. Особое внимание зрителей привлекли антагонисты: Федор Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса, а также Виктория Исакова и Александр Петров, сыгравшие коварную лису Алису и кота Базилио. Второстепенные роли также достались известным артистам — Светлане Немоляевой (Тортилла), Анастасии Талызиной (Мальвина) и Марку Эйдельштейну (Артемон).

До этого сообщалось, что фильм «Чебурашка-2» за первый день проката собрал 1,006 млрд рублей. На предпродажу пришлось 421,2 млн рублей. В первый день проката фильм посмотрели более 800 тыс. зрителей.

