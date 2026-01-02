«Чебурашка 2» вернулся и разнес «Простоквашино» в новогоднем кинопрокате «Чебурашка 2» собрал 1 млрд рублей в первый день проката

Фильм «Чебурашка 2» за первый день проката собрал 1,006 млрд рублей, следует из данных ЕАИС. Премьера картины состоялась 1 января, в этот же день в прокат вышли «Простоквашино» и «Буратино».

На предпродажу пришлись 421,2 млн рублей. В первый день проката фильм посмотрели более 878 тыс. зрителей. Второе место по сборам заняло «Простоквашино» с 451,8 млн рублей и 410,7 тыс. зрителей. На третьей строчке оказался «Буратино» со сборами 446 млн рублей и аудиторией в 389 тыс. человек.

Первая часть «Чебурашки», вышедшая в 2023 году, стала самой кассовой картиной в истории российского проката, обойдя фильмы «Холоп» и «Аватар». Во второй части франшизы снялись Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева и другие актеры.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что отказ от показа зарубежных кинокартин в российских кинотеатрах на новогодние праздники не является культурой отмены. Она отметила, что речь идет только об отмене пиратского контента.

Кинокритик и продюсер Сергей Сычев между тем заявил, что фильм «Лермонтов» стал одной из самых стоящих отечественных картин, вышедших в 2025 году. Кроме того, по его словам, в топ российских фильмов, заслуживающих внимания, вошел проект режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Кинокритик отметил, что актер Юрий Борисов по-новому раскрыл образ поэта.