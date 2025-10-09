Запрет на фото, слова об СВО, скандалы: где сейчас Сергей Гармаш

Народный артист России Сергей Гармаш продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, мнении о спецоперации, какие последние новости выходили о нем?

Почему Гармаш запретил снимать себя на камеру

Народный артист России Сергей Гармаш решил не фотографироваться с поклонниками и запретил съемку на телефон во время премьеры фильма «Артек. Лановой. Фестиваль», сообщает aif.ru.

В публикации говорится, что актер попросил зрителей «убрать телефоны и послушать» во время премьеры в Московском доме национальностей. Гармаш не стал фотографироваться с фанатами и режиссером картины, сославшись на условия своего рекламного контракта.

Как пишут журналисты, артист отказывается от любительской съемки, поскольку «бережно относится к своим фото».

«Он разрешает снимать себя только на профессиональную камеру. Такой человек», — заявила собеседница издания.

В какие скандалы попадал Гармаш

Гармаш оказался в центре скандала в 2011 году, когда его родной брат Роман, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и попал в ДТП, в результате которого скончался водитель другой машины. Тогда к действиям актера было приковано большое внимание прессы, но он отказался помогать родственнику, и его осудили на 3,5 года колонии.

В 2020 году Гармаш вновь оказался в центре скандала, когда покинул труппу «Современника». В качестве причины ухода он указал «чудовищную ситуацию», сложившуюся в театре. Артист подверг критике проект «Диалоги Современника. Война и мир», который был выпущен по случаю юбилея Дня Победы. Он заявил, что некоторые высказывания в рамках проекта являются «кощунственными и провокационными».

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался „Современник“, с „Вечно живых“», — отметил он.

По словам актера, худрук театра Виктор Рыжаков отредактировал слова артистов и обнародовал их от лица всех работников «Современника», а затем «заткнул рот» тем, кого эта ситуация возмутила.

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — говорил Гармаш.

Как Гармаш относится к СВО

После начала спецоперации Сергей Гармаш выразил поддержку действиям российской власти. Он разработал и воплотил в жизнь специальную театральную программу, в рамках которой вместе с коллегами по театру «Мастерская „12“» посетил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Большая честь — выступать перед участниками военных действий, их родными и близкими, крымчанами и жителями новых территорий. Ничего не сдвинется в нашем мире, если в ногу с политикой не будет идти культура. На это я и работаю. Бойцам на передовой — низкий поклон и наша поддержка», — сказал он во время выступлений в Крыму.

На выборах президента России в 2024 году Гармаш был одним из официальных представителей Владимира Путина.

В июле 2025 года актер попал в базу украинского сайта «Миротворец». Выяснилось, что актер театра и кино находится на портале с 2022 года. Сам артист родился в Херсонской области.

В базе «Миротворца» Гармаш числится якобы из-за покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в качестве причин внесения на сайт указаны «нарушение границ с целью проникновения в Крым». При этом Гармаша называют «пособником российских военных преступников и оккупантов». Артиста описывают как «соучастника преступлений российской власти против Украины и ее жителей».

Ранее министр культуры России Ольга Любимова вручила Гармашу медаль Александра Твардовского. Артиста поблагодарили за вклад в культурные проекты, который он внес в условиях СВО. Торжественная церемония вручения прошла в Государственном историческом музее.

