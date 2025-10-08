Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 23:16

Реанимация, наркотики, депрессия: как живет Vacio после «голой» вечеринки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилась информация, что скандально известный репер Vacio попал в реанимацию после падения с высоты в Париже. Что об этом известно, правда ли, что это фейк, как живет музыкант после «голой» вечеринки?

Правда ли, что Vacio попал в реанимацию

Вечером 8 октября сообщалось, что рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) попал в реанимацию в Париже после того, как упал с высоты третьего этажа через стеклянную крышу. О случившемся рассказала знакомая исполнителя.

По предварительным данным, несчастный случай произошел прошлой ночью. Сейчас рэпер находится в критическом состоянии. Во Франции у него нет медицинской страховки, поэтому родственники намерены в скором времени открыть сбор средств на лечение.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что музыкант упал еще в марте этого года, тогда ему диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и рассечение головы.

«Сейчас он в порядке», — говорится в посте.

По данным канала, знакомые исполнителя распространили информацию в интернете, чтобы привлечь внимание к его угасающей популярности и прорекламировать новый альбом.

«Информацию обо всём в Сеть вбросили его знакомые — ради привлечения внимания к его увядающей персоне и для пиара нового альбома», — пишут авторы канала.

Что известно о зависимости Vacio

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что Васильев пристрастился к запрещенным веществам.

«Рэпер Vacio подсел на вещества и ушел в загул после расставания», — отмечает канал.

По его данным, рэпер из Екатеринбурга переживал сложный период в своей жизни и находился в состоянии депрессии.

«Некоторое время назад он расстался с любимым человеком, известным в блогосфере, и был выгнан из квартиры в Париже. <…> На этой почве музыкант стал вести беспорядочный образ жизни», — утверждают авторы канала.

Почему Vacio сбежал из России

Васильев появился на мероприятии Анастасии Ивлеевой в одном носке. Музыканта арестовали на 10 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, а через несколько месяцев он получил повестку в военкомат. Однако служить в армии РФ артист не стал, вместо этого он уехал из страны и сейчас живет в Париже.

Недавно Vacio анонсировал выход нового трека «Уроды боятся красоты». Эти слова были написаны маркером на его голой спине во время «голой» вечеринки. Композиция вышла в тот же день, когда Ивлеева перезапустила свой Telegram-канал «Настежь».

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рэпер признался, что после участия в «голой» вечеринке не сразу понял, что «происходит что-то серьезное». По его словам, он столкнулся с «жесткой ненавистью» и теперь пишет музыку в Европе.

