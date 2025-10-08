Дружба с Ходченковой, воздержание, 90 фильмов: как живет Екатерина Вилкова

Актриса Екатерина Вилкова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Светлане Ходченковой?

Чем известна Вилкова

Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в Нижнем Новгороде. Окончив театральное училище в родном городе, она поступила в Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Главный калибр», «Бесы», «Застава Жилина», «Черная Молния», «Елки», «Кукушечка», «Истребители», «Небо падших», «А зори здесь тихие…», «Одноклассницы», «Отель Элеон», «Шифр», «Гранд», «Мамы чемпионов», «Русские горки», «Окаянные дни», «Ряд 19», «Баренцево море», «А сейчас реклама», «Чудо-блюдо», «1993», «Открытый брак», «Сны Алисы», «Мой любимый чемпион» и других.

Всего в ее фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Вилковой

В 2011 году Екатерина Вилкова вышла замуж за коллегу Илью Любимова. В браке родились дочь Павла и сын Петр.

Вилкова рассказывала, что они с Любимовым до свадьбы проверяли отношения воздержанием от интимной близости. Дело в том, что артист — верующий человек. В свободное время он служит пономарем в церкви и имеет богословское образование.

Екатерина Вилкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мы познакомились, будучи взрослыми людьми, предложение поступило от Ильи. Тогда он пришел в храм, там есть определенные традиции, законы. Он до сих пор продолжает алтарничать. Очень хотелось нам обоим раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили, и мы на это пошли», — вспоминала Вилкова в интервью Лауре Джугелии.

Что Вилкова говорила о Ходченковой

Екатерина Вилкова дружит со Светланой Ходченковой. Они вместе снимались в фильме «Одноклассницы».

«Просто многие люди, особенно в нашей профессии, набрасывают на себя много наносного: каких-то стереотипов, ложных представлений. Всю эту спесь иногда очень хочется сбить. Поэтому если человек способен посмеяться над собой, то я в такого прямо влюбляюсь. Я иногда могу жестко пошутить над кем-то, но с таким же успехом смеюсь и над собой. Для меня важно, чтобы человек мог трезво оценивать самого себя. Такие люди — искренние, адекватные — вообще крайне редко встречаются», — говорила Вилкова о Ходченковой.

При этом артистки отмечали, что могли стать соперницами, а не подругами, поскольку из-за похожего типажа их неоднократно приглашали на одни и те же роли.

Чем сейчас занимается Вилкова

Екатерина Вилкова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышли ленты «Осторожно, люди!» и «Ритмы мечты» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Балтийское море» и «Адвокаты» с Вилковой.

