Смерть супруга, покупка могилы, новые отношения: как живет певица Натали

Певица Натали в 51 год продолжает творческую деятельность. Чем она сейчас занимается, как живет?

Чем известна Натали

Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) родилась 31 марта 1974 года в Дзержинске. Она окончила местное педагогическое училище, была преподавателем младших классов, совмещала работу с написанием песен.

В 1993 году приехала в Москву, спустя год выпустила первую пластинку «Русалочка» под псевдонимом Натали. За годы карьеры исполнительница выпустила более 10 альбомов. Наиболее известные ее песни: «Ветер с моря дул», «Черепашка», «Первая любовь», «Ты такой», «О боже, какой мужчина» и другие.

Что известно о личной жизни Натали

Певица Натали в 17 лет вышла замуж за продюсера Александра Рудина. Чтобы зарегистрировать брак в этом возрасте, певице пришлось предоставить ЗАГСу поддельную справку о беременности.

Рудин был инициатором записи первых песен артистки. В браке у них родились трое сыновей — Арсений, Анатолий и Евгений.

30 августа 2023 года супруг Натали умер. Его тело нашли на козырьке дома на Беломорской улице в Москве. Артистка в программе «Секрет на миллион» рассказала, что в последние два года перед смертью ее муж боролся с постковидной депрессией.

Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

«Я надеялась, что ему станет лучше. Но, к сожалению, его болезнь лишь ухудшалась», — поделилась она.

Певица признавалась, что с трудом пережила смерть супруга, но смогла найти силы вернуться к привычной жизни. Артистка не исключает, что у нее еще могут быть отношения.

«Я дала себе обещание, что я буду общаться, встречаться. Если встретится мужчина, который как-то будет расположен ко мне, я буду хотя бы просто пробовать общаться», — отметила она.

Чем сейчас занимается Натали

Певица Натали продолжает творческую деятельность — записывает песни и гастролирует с концертами. Также артистка присоединилась к сотне экспертов в шоу «Ну-ка, все вместе!» и открыла четвертый отборочный тур программы, исполнив песню «Ветер с моря дул».

В марте Натали приобрела место на кладбище рядом с захороненным супругом и установила на могиле двойной памятник.

«Начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та, прежняя, я умерла вместе с ним! В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение», — сообщила она.

Артистка утверждает, что получает от супруга «послания». В связи с этим она отказалась от исполнения грустных песен.

Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

«Получила от него „послание“ — не петь грустных песен и улыбаться. Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает. Написала веселую, танцевальную! Которая „позовет, поманит в пляс!“ Наша „связь“ с ним не то что не прерывается, она становится сильнее! Но по-другому. Он теперь мой свет, глубина, путеводная звезда, а я — его энергия любви, энергия творчества, душевная улыбка», — написала она в соцсетях.

