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10 июля 2025 в 15:10

Продюсер назвал условие для перезапуска карьеры певицы Натали

Продюсер Рудченко допустил, что песни певицы Натали могут стать вирусными

Певица Натали Певица Натали Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Натали сможет вернуть популярность, если ее песни станут вирусными, как это было у Кати Лель или Надежды Кадышевой, заявил «Страстям» продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что у артистки есть все шансы вернуться на сцену после творческого затишья.

Я бы не хоронил Натали как певицу. У каждого артиста может быть второй виток карьеры, как, например, у Кати Лель или Надежды Кадышевой, которые ушли даже не на второй, а на десятый план. Их песни завирусились. Я верю, что песни Натали также могут завируситься — сейчас тренд на старые, веселые композиции, — высказался Рудченко.

Он также отметил, что Натали ушла в тень не только в связи с семейной трагедией — смертью супруга. Певица не выступает с концертами, поскольку утратила спрос у публики. Она предлагала аудитории слишком мало нового контента и, как следствие, ушла на второй план, пояснил эксперт.

Певица Катя Лель ранее призналась, что 99% ее концертов были благотворительными. Она подчеркнула, что это нормальная практика.

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