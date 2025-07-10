Продюсер назвал условие для перезапуска карьеры певицы Натали

Певица Натали сможет вернуть популярность, если ее песни станут вирусными, как это было у Кати Лель или Надежды Кадышевой, заявил «Страстям» продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что у артистки есть все шансы вернуться на сцену после творческого затишья.

Я бы не хоронил Натали как певицу. У каждого артиста может быть второй виток карьеры, как, например, у Кати Лель или Надежды Кадышевой, которые ушли даже не на второй, а на десятый план. Их песни завирусились. Я верю, что песни Натали также могут завируситься — сейчас тренд на старые, веселые композиции, — высказался Рудченко.

Он также отметил, что Натали ушла в тень не только в связи с семейной трагедией — смертью супруга. Певица не выступает с концертами, поскольку утратила спрос у публики. Она предлагала аудитории слишком мало нового контента и, как следствие, ушла на второй план, пояснил эксперт.

Певица Катя Лель ранее призналась, что 99% ее концертов были благотворительными. Она подчеркнула, что это нормальная практика.