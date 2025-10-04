Порывистые ветра и холод до -3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Порывистые ветра и холод до -3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В Москве в начале недели ожидаются частые дожди, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что известно о прогнозе погоды в российской столице на 6, 7 и 8 октября, ждать ли порывистых ветров и холода до -3 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Александра Ильина, воздух в Москве на следующей неделе будет прогреваться до +14 градусов в дневное время.

«В Москве и Подмосковье в течение рабочей недели будет преобладать облачная погода с частыми дождями, наиболее сильными в середине периода. Температура воздуха будет равномерной. По ночам в столичном регионе столбики термометров будут показывать +4–9 градусов, в дневное время — +9–14 градусов», — отметил он.

По данным метеорологических центров, понедельник, 6 октября, ожидается самым дождливым днем периода. С утра и до самого вечера в Москве и области будет идти дождь. Температура воздуха днем составит около +13 градусов, а в ночные и утренние часы — +11 градусов. Из-за осадков и высокой влажности, которая достигнет 90%, температура будет казаться ниже на два-три градуса. Ветер будет южным и юго-восточным, слабым, скоростью 1–2 м/c. Атмосферное давление будет низким, около 745–748 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 7 октября, дожди прекратятся, но день будет пасмурным. Температура воздуха немного повысится. Днем столбики термометров покажут +14 градусов, а ночью — около +11 градусов. Ветер сменится на северо-западный, оставаясь слабым. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 752–753 миллиметров ртутного столба.

Среда, 8 октября, вновь будет пасмурной, а осадки вернутся в виде дождя. Температура воздуха днем не превысит +12 градусов, а ночью опустится до +8–11 градусов. Ветер будет восточным, слабым. Атмосферное давление останется стабильным, около 749–752 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в начале недели порывистых ветров и холода до -3 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

По данным Александра Ильина, в течение недели в Санкт-Петербурге будет стоять ясная погода.

«В Петербурге ожидается приятная неделя. Большая часть рабочих дней будет с преобладанием ясной погоды без осадков. В воскресенье может достаточно резко похолодать до +6–8 градусов, вероятен дождь», — пояснил он.

По информации метеоцентров, понедельник, 6 октября, в Северной столице ожидается облачным. Температура воздуха днем составит около +12 градусов, а ночью будет держаться на уровне +8 градусов. Утром возможен дождь, но к вечеру небо прояснится, а осадки прекратятся. Ветер будет южным, слабым, скоростью около 1–2 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит около 760 миллиметров ртутного столба.

Вторник, 7 октября, вновь будет дождливым. Днем столбики термометров покажут +12 градусов. Дождь, по прогнозам, будет идти в течение большей части дня. Ветер сохранится слабый, но сменит направление на северо-западное. Атмосферное давление останется стабильным — около 765 миллиметров ртутного столба.

Среда, 8 октября, порадует горожан отсутствием осадков. Прогнозируется, что день будет облачным, но без дождя. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью опустится до +5 градусов. Ветер будет слабым, юго-восточным. Атмосферное давление начнет незначительно снижаться, достигнув 763 миллиметров ртутного столба.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 5 октября: ждать ли летнего тепла и ливней

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 октября: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, сильные боли, нервные срывы