Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди Синоптик Ильин: с 6 по 12 октября в Москве будет дождливо, но довольно тепло

В Москве на неделе с 6 по 12 октября будет преобладать облачная погода с частыми дождями, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, наиболее сильные осадки ожидаются в середине периода. Температура воздуха днем не превысит +14 градусов, отметил он.

В Москве и Подмосковье в течение рабочей недели будет преобладать облачная погода с частыми дождями, наиболее сильными в середине периода. Температура воздуха будет равномерной. По ночам в столичном регионе столбики термометров будут показывать +4–9 градусов, в дневное время — +9–14 градусов, — сказал Ильин.

По его прогнозам, в выходные дни возможно небольшое потепление — примерно на два градуса. Синоптик уточнил, что максимальное значение температуры в Москве не превысит +16 градусов. Он также подчеркнул, что 11–12 октября осадков в столице не ожидается.

