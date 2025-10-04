Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 11:17

Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди

Синоптик Ильин: с 6 по 12 октября в Москве будет дождливо, но довольно тепло

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве на неделе с 6 по 12 октября будет преобладать облачная погода с частыми дождями, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, наиболее сильные осадки ожидаются в середине периода. Температура воздуха днем не превысит +14 градусов, отметил он.

В Москве и Подмосковье в течение рабочей недели будет преобладать облачная погода с частыми дождями, наиболее сильными в середине периода. Температура воздуха будет равномерной. По ночам в столичном регионе столбики термометров будут показывать +4–9 градусов, в дневное время — +9–14 градусов, — сказал Ильин.

По его прогнозам, в выходные дни возможно небольшое потепление — примерно на два градуса. Синоптик уточнил, что максимальное значение температуры в Москве не превысит +16 градусов. Он также подчеркнул, что 11–12 октября осадков в столице не ожидается.

Ранее столица Дагестана Махачкала оказалась затоплена из-за ливней. Видео, на которых запечатлен природный катаклизм, опубликовали в соцсетях местные жители. Судя по кадрам, водителям приходилось форсировать потоки воды на дорогах. На видео также можно заметить сотрудников коммунальных служб, которые очищают ливневые стоки от мусора.

