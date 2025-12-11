Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-ведущий Первого канала назвал «зашибательский» плюс жизни в Израиле

Антон Привольнов назвал теплый климат главным плюсом переезда в Израиль

Антон Привольнов Антон Привольнов Фото: vk.com/anton81
Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов рассказал о климатических условиях в стране. В интервью на YouTube-канале Sheinkin40 он отметил, что теплый зимний сезон в Тель-Авиве стал для него одним из главных плюсов переезда.

Это действительно делает людей более счастливыми. Когда ты просыпаешься, открываешь глаза, смотришь, и опять солнце, ты думаешь: зашибись! объяснил ведущий.

По словам Привольнова, зимой температура держится на уровне 23 градусов по Цельсию, что, по его словам, сопоставимо с московским летом. Он подчеркнул, что такая погода заметно влияет на настроение.

Ранее суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Ему назначили три года испытательного срока.

Между тем стало известно, что музыкант и комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был вынужден снизить гонорар за выступления с 5,6 млн до 4,5 млн рублей. В некоторых случаях он готов уступить еще 500 тыс. рублей.

