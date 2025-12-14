Песков ответил на вопрос о «возвращении» Урганта в эфир

Песков ответил на вопрос о «возвращении» Урганта в эфир Песков заявил, что ничего не знает о просьбах вернуть Урганта в эфир

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии РБК, что не в курсе просьб вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. Таким образом он прокомментировал публикации о якобы обращении к президенту РФ Владимиру Путину.

Мне об этом ничего не известно, — отметил Песков.

The New York Times сообщила, что Урганта на Первый канал просили вернуть некие «видные россияне».

Ургант был ведущим шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, однако программа перестала выходить в эфир в феврале 2022 года. Телеканал сообщал, что проект не закрыт, объясняя паузу переходом к «информационному режиму» без развлекательного контента. В декабре того же года Ургант впервые за 15 лет не стал ведущим церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Ранее телеведущая Алла Михеева призналась, что иногда выступает совместно с Ургантом на мероприятиях. По ее словам, с артистом они порой видятся и вне рабочего времени. Михеева уточнила, что живет с коллегой через одну улицу.