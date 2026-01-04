Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 07:10

Пентагон спрогнозировал будущее операции США против Мадуро

Хегсет: США начали контролировать будущее Венесуэлы после захвата Мадуро

Министр обороны США Пит Хегсет Министр обороны США Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты теперь определяют будущее Венесуэлы и условия управления страной, заявил министр обороны страны Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS. По его словам, этим непосредственно занимается президент США Дональд Трамп.

Глава Пентагона подчеркнул, что именно США будут решать, какими будут дальнейшие шаги. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о возможном размещении американских представителей в правительстве или войск на территории страны.

Мы устанавливаем условия. Президент Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги <…>, мы будем контролировать то, что произойдет дальше, — указал Хегсет.

Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле и захвате президента Николаса Мадуро с супругой 3 января. Согласно сообщениям СМИ, операцию проводило элитное подразделение Delta Force. В результате атаки погибли не менее 40 человек, включая военных и мирных жителей.

Позже стало известно, что Мадуро, предположительно, вывели из самолета, доставившего его на территорию США. После того как борт приземлился в штате Нью-Йорк, политика немедленно взяли под стражу федеральные агенты. По данным журналистов, его голова была покрыта, а движения скованы.

