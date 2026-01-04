Атака США на Венесуэлу
Прощай, шарлотка! Эти пончики с корицей сводят с ума — готовы за 30 минут

Рецепт пончиков за полчаса Рецепт пончиков за полчаса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Аромат свежей выпечки, легкая сладость и хрустящая корочка — именно за это любят немецкие пончики. В них нет ничего сложного: понадобятся обычные продукты и буквально полчаса времени. Результат выходит таким нежным, что шарлотка отдыхает.

Возьмите 2 яйца и взбейте их с 2 ст. л. сахара до легкой пены. Введите 150 мл молока, перемешайте. Просейте 180 г муки и добавьте 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите гладкое тесто без комков.

Нарежьте 1 крупное яблоко мелко, закиньте в тесто и добавьте туда же 0,5 ч. л. корицы. Перемешайте аккуратно. Разогрейте в сотейнике 500 мл масла до 170 градусов. Опускайте тесто ложкой, жарьте пончики 4–5 минут до золотистого цвета. Переложите на салфетки и посыпьте пончики сахарной пудрой. Эта немецкая закуска выходит воздушной и слегка пружинящей.

Такие пончики можно приготовить и в духовке! Разогрейте ее до 180°C. Противень застелите бумагой для выпечки и слегка смажьте маслом. Выложите тесто на противень: для формы классических пончиков используйте ложку или кондитерский мешок, формируя небольшие бугорки-шарики. Можно разлить тесто в силиконовые формочки для маффинов, заполняя их наполовину. Выпекайте 15–20 минут до подрумянивания и сухой зубочистки.

Достаньте, дайте немного остыть и щедро посыпьте сахарной пудрой.

  • Совет: чтобы пончики получились ровнее, опускайте ложку в воду каждый раз, когда набираете тесто.

Простая, быстрая и очень вкусная лепешка: готовим самую простую и вкусную катламу!

