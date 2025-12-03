Татарская хрустящая лепешка: готовим самую простую и вкусную катламу!

Катлама — это золотистая ароматная лепешка со множеством тонких слоев, которая буквально тает во рту. Ее готовят во многих тюркских кухнях, и у каждого народа есть свои секреты.

Начните с теста. Просейте 500 г муки, добавьте 1 ч. л. соли и перемешайте. В отдельной тарелке соедините 250 мл подогретой воды (теплой, не кипятка) и 2 ст. л. подсолнечного масла. Теперь эту жидкость нужно осторожно влить в муку. Из получившейся массы замесите тесто. Важно! Оно не должно прилипать к рукам. Слепите шарик, прикройте его полотенцем и отложите где-то на полчаса, чтобы стало более податливым.

Теперь будем формировать слои. Тесто советуем разделить на 2–3 части (можно оставить и целым, если у вас большая поверхность для лепки). Каждый кусочек раскатайте в максимально тонкий прямоугольный пласт толщиной 1–2 мм. Обильно смажьте его растопленным сливочным маслом — понадобится около 50–70 г.

Сверните пласт в плотный рулет и оставьте под полотенцем на 15 минут, чтобы масло слегка застыло. Затем нарежьте рулет на небольшие кусочки. Каждый из них поставьте срезом вниз, слегка приплюсните и аккуратно раскатайте в круглую лепешку толщиной около 3–4 мм. Главное — не давите слишком сильно, чтобы не нарушить внутренние слои.

Обжаривайте лепешки на сухой или слегка смазанной сковороде на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появится румяная корочка и характерные хрустящие пузырьки. Готовую катламу можно сразу смазать сверху тонким слоем сливочного масла — так она станет особенно мягкой и ароматной.

Совет: если хотите сделать катламу чуть сытнее, перед сворачиванием рулета можно посыпать тесто мелко нарезанным зеленым луком, тертым сыром или даже щепоткой кунжута.

Подавайте катламу горячей — с медом, вареньем или просто к чаю. Она одинаково хороша и как самостоятельная закуска, и как дополнение к супам или мясным блюдам.

