Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 05:30

Татарская хрустящая лепешка: готовим самую простую и вкусную катламу!

Простая татарская лепешка Простая татарская лепешка Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Катлама — это золотистая ароматная лепешка со множеством тонких слоев, которая буквально тает во рту. Ее готовят во многих тюркских кухнях, и у каждого народа есть свои секреты.

Начните с теста. Просейте 500 г муки, добавьте 1 ч. л. соли и перемешайте. В отдельной тарелке соедините 250 мл подогретой воды (теплой, не кипятка) и 2 ст. л. подсолнечного масла. Теперь эту жидкость нужно осторожно влить в муку. Из получившейся массы замесите тесто. Важно! Оно не должно прилипать к рукам. Слепите шарик, прикройте его полотенцем и отложите где-то на полчаса, чтобы стало более податливым.

Теперь будем формировать слои. Тесто советуем разделить на 2–3 части (можно оставить и целым, если у вас большая поверхность для лепки). Каждый кусочек раскатайте в максимально тонкий прямоугольный пласт толщиной 1–2 мм. Обильно смажьте его растопленным сливочным маслом — понадобится около 50–70 г.

Сверните пласт в плотный рулет и оставьте под полотенцем на 15 минут, чтобы масло слегка застыло. Затем нарежьте рулет на небольшие кусочки. Каждый из них поставьте срезом вниз, слегка приплюсните и аккуратно раскатайте в круглую лепешку толщиной около 3–4 мм. Главное — не давите слишком сильно, чтобы не нарушить внутренние слои.

Обжаривайте лепешки на сухой или слегка смазанной сковороде на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появится румяная корочка и характерные хрустящие пузырьки. Готовую катламу можно сразу смазать сверху тонким слоем сливочного масла — так она станет особенно мягкой и ароматной.

  • Совет: если хотите сделать катламу чуть сытнее, перед сворачиванием рулета можно посыпать тесто мелко нарезанным зеленым луком, тертым сыром или даже щепоткой кунжута.

Подавайте катламу горячей — с медом, вареньем или просто к чаю. Она одинаково хороша и как самостоятельная закуска, и как дополнение к супам или мясным блюдам.

И не забудьте посмотреть рецепт лепешек гезлеме на нашем сайте!

Читайте также
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и лишился свободы
Регионы
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и лишился свободы
Готовим татарский элеш с курицей и картошкой: секрет самого сочного пирога
Семья и жизнь
Готовим татарский элеш с курицей и картошкой: секрет самого сочного пирога
Сырники отменяю. Готовлю чвиштари по-грузински: кукурузная мука, сулугуни и 15 минут
Общество
Сырники отменяю. Готовлю чвиштари по-грузински: кукурузная мука, сулугуни и 15 минут
Тирамису-панкейки — обалденные оладики по мотивам знаменитого десерта. Шедевр на завтрак из простых продуктов
Общество
Тирамису-панкейки — обалденные оладики по мотивам знаменитого десерта. Шедевр на завтрак из простых продуктов
рецепты
Татарстан
татарские рецепты
лепешки
простой рецепт
кулинария
кухня
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Названа причина, по которой ЕС не может влиять на мирный план по Украине
Приснилась умершая бабушка: знак судьбы или предупреждение?
Российским пенсионерам предложили платить «Новогодний капитал»
Татарская хрустящая лепешка: готовим самую простую и вкусную катламу!
Юрист ответил, можно ли зажигать бенгальские огни на балконе
Гороскоп на 3 декабря: как избежать ссоры? Кого ждут финансовые сюрпризы?
Терапевт ответила, какие елочные игрушки могут оказаться ядовитыми
Песков оценил вероятность новогоднего перемирия в зоне СВО
Глава Пентагона описал свой вариант компании для идеального ужина
Что предвещает сон, где вы хороните человека: расшифровка
200 тысяч рублей на подработке: кому готовы столько платить в 2026 году
Врач дал совет, какие тканевые маски лучше использовать зимой
ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Саратовской области
Названы неочевидные симптомы, которые могут быть предвестниками инфаркта
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.