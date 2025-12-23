WhatsApp отреагировал на вводимые в России ограничения WhatsApp заявил, что будет бороться за своих пользователей в России

Мессенджер WhatsApp заявил о намерении бороться за своих пользователей в России после введения ограничений на работу сервиса, передает агентство Reuters. В компании подчеркнули, что платформой в стране пользуются более 100 млн человек, и она глубоко интегрирована в жизнь сообществ.

WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов друзей, соседей и дальних родственников в российских регионах. Мы намерены бороться за наших пользователей, — сообщил представитель мессенджера.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что работа мессенджера WhatsApp в России будет и дальше ограничиваться. Там отметили, что если владельцы сервиса не выполнят требования российского законодательства, он будет окончательно заблокирован.

До этого стало известно, что скорость работы мессенджера сократилась на 70–80%. По информации источника, замедление мессенджера набирает обороты, и операторы связи к этому отношения не имеют. Пользователи жалуются на некорректную работу оповещений, невозможность отправки сообщений и сбой мобильного приложения.