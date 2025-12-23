Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году Baza: более 517 тыс. россиян обанкротились за 10 месяцев 2025 года

Telegram-канал Baza сообщил, что более 517 тыс. россиян обанкротились за 10 месяцев 2025 года. По сведениям канала, такой показатель на 33,5% выше, чем за тот же период 2024-го.

Как отметил канал, с января вступит в силу закон о запрете рекламы услуг компаний по освобождению от долгов, при этом такие организации часто занимаются обманом. Как сообщает Baza, банки, в свою очередь, как решение финансовых проблем предлагают рефинансирование или кредитные каникулы.

Ранее сообщалось, что средний платеж коллекторам от самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций за 10 месяцев текущего года составил 6870 рублей. Это на 9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Для остальных физических лиц аналогичный показатель составил 5590 рублей. При этом самозанятые россияне уже третий год подряд опережают других должников по размеру среднего платежа коллекторам.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что несвоевременное погашение задолженности может негативно отразиться на кредитной истории. По его словам, для предотвращения рисков необходимо заранее информировать банк о невозможности проведения платежа.