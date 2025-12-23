Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:51

Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой

Врач Морунов предостерег от ингаляций при высокой температуре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нельзя принимать горячие ванны, делать ингаляции и применять горчичники при высокой температуре, заявил «Здоровью Mail» врач Олег Морунов. Любые тепловые процедуры в такой ситуации чреваты перегревом организма и ухудшением состояния. Горячий пар и вовсе грозит ожогом дыхательных путей.

Растирать обмороженные участки тела снегом — тоже грубая ошибка, предупредил Морунов. Таким методом человек лишь наносит дополнительные микротравмы, повреждая капилляры. Кроме того, ледяная температура снега продлевает воздействие холода на кожу.

Еще одной распространенной ошибкой в зимнее время становится чрезмерный прием витамина С. Аскорбиновая кислота в больших дозах не предотвращает болезнь, а напротив, грозит воспалением слизистой желудка. Вдобавок ко всему это может вызвать аллергические реакции.

Ранее педиатр Яна Тимина заявила, что повышение температуры, боль в грудной клетке, одышка, нарушения сна, кашель, снижение аппетита и слабость могут указывать на пневмонию у ребенка. Симптоматика болезни неспецифична и может напоминать грипп.

здоровье
врачи
заболевания
витамины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нехватка денег, СВО, отказ невесты: почему Лепс не женится на Кибе?
Сбросил на винт катера: россиянин убил своего сына в Таиланде — подробности
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: член РПЦ о планах Украины изменить даты праздников
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.