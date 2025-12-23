Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой Врач Морунов предостерег от ингаляций при высокой температуре

Нельзя принимать горячие ванны, делать ингаляции и применять горчичники при высокой температуре, заявил «Здоровью Mail» врач Олег Морунов. Любые тепловые процедуры в такой ситуации чреваты перегревом организма и ухудшением состояния. Горячий пар и вовсе грозит ожогом дыхательных путей.

Растирать обмороженные участки тела снегом — тоже грубая ошибка, предупредил Морунов. Таким методом человек лишь наносит дополнительные микротравмы, повреждая капилляры. Кроме того, ледяная температура снега продлевает воздействие холода на кожу.

Еще одной распространенной ошибкой в зимнее время становится чрезмерный прием витамина С. Аскорбиновая кислота в больших дозах не предотвращает болезнь, а напротив, грозит воспалением слизистой желудка. Вдобавок ко всему это может вызвать аллергические реакции.

