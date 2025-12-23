Педиатр перечислила основные симптомы пневмонии у детей Педиатр Тимина: боль в грудной клетке может указывать на пневмонию у ребенка

Повышение температуры, боль в грудной клетке, одышка, нарушения сна, кашель, снижение аппетита, слабость и повышение температуры могут указывать на пневмонию у ребенка, заявила РИАМО педиатр Яна Тимина. Симптоматика болезни неспецифична и может напоминать грипп.

Вирусные инфекции, в том числе и грипп, могут осложниться течением пневмонии. Поэтому ребенка с ухудшением самочувствия важно показать врачу как можно раньше, — призвала Тимина.

Она предупредила, что у некоторых детей пневмония протекает скрыто. Обнаружить заболевание в таких случаях можно только по результатам лабораторной диагностики. Врач добавила, что в качестве терапии, как правило, назначают прием антибактериальных и симптоматических препаратов, обильное теплое питье, постельный режим и дыхательную гимнастику.

