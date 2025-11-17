Курящих предупредили о рисках для здоровья их семей Пульмонолог Сантана: пассивное курение повышает риск развития астмы у детей

Пассивное курение представляет серьезную угрозу для здоровья не только тех, кто курит, но и всех окружающих, включая членов семьи, рассказал пульмонолог Альфредо Сантана. По его словам, которые приводит издание Metropoles, женщины, пожилые люди и дети особенно подвержены вредному воздействию.

По словам Сантаны, табачный дым содержит вредные вещества, способные вызвать длительное воспаление, изменения в структуре ДНК и нарушение функционирования легких. Дети, которые подвергаются пассивному курению, сталкиваются с повышенным риском развития астмы, аллергии, бронхиолита, пневмонии и респираторных инфекций. Также они чаще обращаются за медицинской помощью при простуде и гриппе.

Ранее пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал, что для развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) необходимо выкуривать пачку сигарет в день на протяжении минимум 10 лет. По его словам, чаще всего этот диагноз ставят мужчинам старше 50–60 лет.