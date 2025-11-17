Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 20:29

Курящих предупредили о рисках для здоровья их семей

Пульмонолог Сантана: пассивное курение повышает риск развития астмы у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пассивное курение представляет серьезную угрозу для здоровья не только тех, кто курит, но и всех окружающих, включая членов семьи, рассказал пульмонолог Альфредо Сантана. По его словам, которые приводит издание Metropoles, женщины, пожилые люди и дети особенно подвержены вредному воздействию.

По словам Сантаны, табачный дым содержит вредные вещества, способные вызвать длительное воспаление, изменения в структуре ДНК и нарушение функционирования легких. Дети, которые подвергаются пассивному курению, сталкиваются с повышенным риском развития астмы, аллергии, бронхиолита, пневмонии и респираторных инфекций. Также они чаще обращаются за медицинской помощью при простуде и гриппе.

Ранее пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал, что для развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) необходимо выкуривать пачку сигарет в день на протяжении минимум 10 лет. По его словам, чаще всего этот диагноз ставят мужчинам старше 50–60 лет.

курение
болезни
вредные привычки
воздействие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родители продали ребенка за €5 тысяч и пять бутылок виски
Обвиняемый в покушении на Соловьева хотел покончить с собой
Тагильский педофил обжаловал пожизненное и попросился на свободу
Шестиметровая волна утащила ребенка в океан на глазах у родителей
Британия ужесточит правила для мигрантов
После атаки дронов ВСУ в российском городе загорелся ТЦ
Жена Эрнста объяснила, почему ее страшит похудение при помощи уколов
Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотников
В Польше вновь атаковали ключевую железную дорогу на Украину
Во Франции приняли радикальное решение по консульству России в Марселе
«Они живы». В чем признался сын Усольцевых? Последние новости 17 ноября
Кончаловский рассказал, как относится к экспериментам с бессмертием
Орбан назвал финансирование Украины попыткой помочь алкоголику ящиком водки
Неизвестный мужчина в Первоуральске взял заложников
Педофил с коловратом и мать-убийца с шизофренией: главные ЧП дня
Раскрыто, кто возглавит московское «Динамо» после ухода Карпина
В Еврокомиссии спрогнозировали окончание конфликта на Украине
В Москве раскрыли число нарушителей ПДД среди велокурьеров
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
«Подорвет ее способность»: в ЕК озвучили незавидную участь Украины
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.