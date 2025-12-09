Вредная привычка обернулась для москвички провалившимся носом В Москве у девушки провалился нос на фоне привычки ковыряться в нем

В Москве у девушки после длительной привычки ковырять нос возникло тяжелое осложнение, связанное с аутоиммунным воспалением сосудов, пишет Telegram-канал «SHOT Проверка». Она жаловалась на сухость слизистой и корочки в носу на протяжении примерно трех лет.

Москвичка пыталась их убирать пальцами, что, по ее словам, обострило проблему. Позднее она обратилась за медицинской помощью, и врачебная команда подтвердила, что в носу начались заметные изменения, а затем часть перегородки исчезла.

В ходе обследования специалисты предложили несколько вариантов возникновения проблемы, включая послеоперационные изменения или возможную пластическую коррекцию, однако пациентка пояснила, что операций не проводила. В итоге врачи установили васкулит — аутоиммунное воспаление стенок сосудов, которое могло повлиять на структуру носа. По данным медиков, из-за процесса ткани в носу стали разрушаться, и сосудистые изменения привели к деформации и частичному исчезновению перегородки.

