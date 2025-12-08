ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:16

Пекарь готовил хлеб и лишился руки

В камчатском Елизово пекарь на производстве лишился правой руки во время работы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пекарь получил травму во время приготовления хлебобулочных изделий из-за неосторожного обращения с тестораскаточной машиной, что привело к ампутации руки. В СУ СК России по Камчатскому краю уточнили, что инцидент произошел 7 декабря.

Следственный отдел города Елизово организовал расследование обстоятельств ЧП и привлек к нему экспертов. Отмечается, что пекарь лишился правой конечности в районе предплечья.

Следственный комитет по Камчатскому краю запустил процессуальную проверку после производственной травмы. В СУ СК сообщили, что по итогам доследственной проверки органы примут решение в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Ранее в восточном районе Москвы 12-летний мальчик получил травмы из-за взрыва петарды в руках. По данным источника, у него зафиксировали ожог третьей степени, повреждение грудной клетки и конечностей.

Во Владимирской области 10-летний мальчик получил тяжелую травму глаза на детском празднике в стиле «Гарри Поттера». Инцидент произошел во время прохождения квеста, где для игры использовались лазерные указки.

Россия
регионы
Камчатка
пекари
ампутации
СК РФ
расследования
травмы
производство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь
«Уникальное явление»: Путин оценил значимость «Бессмертного полка» для мира
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.