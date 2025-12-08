Пекарь готовил хлеб и лишился руки В камчатском Елизово пекарь на производстве лишился правой руки во время работы

Пекарь получил травму во время приготовления хлебобулочных изделий из-за неосторожного обращения с тестораскаточной машиной, что привело к ампутации руки. В СУ СК России по Камчатскому краю уточнили, что инцидент произошел 7 декабря.

Следственный отдел города Елизово организовал расследование обстоятельств ЧП и привлек к нему экспертов. Отмечается, что пекарь лишился правой конечности в районе предплечья.

Следственный комитет по Камчатскому краю запустил процессуальную проверку после производственной травмы. В СУ СК сообщили, что по итогам доследственной проверки органы примут решение в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Ранее в восточном районе Москвы 12-летний мальчик получил травмы из-за взрыва петарды в руках. По данным источника, у него зафиксировали ожог третьей степени, повреждение грудной клетки и конечностей.

Во Владимирской области 10-летний мальчик получил тяжелую травму глаза на детском празднике в стиле «Гарри Поттера». Инцидент произошел во время прохождения квеста, где для игры использовались лазерные указки.