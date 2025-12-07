Мальчик получил травмы и ожоги из-за взрыва петарды В Москве мальчик получил ожоги и травмы из-за взрыва петарды

В восточном районе столицы 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва петарды в руках, передает Telegram-канал «112». По информации канала, ее в руки подростку передал друг.

У ребенка зафиксировали ожог третьей степени, повреждение грудной клетки и верхних конечностей. Авторы добавили, что на месте происшествия работают медики.

Ранее в Санкт-Петербурге взыскали полмиллиона рублей со спортивно-развлекательного центра в пользу девочки, сломавшей позвоночник. Выплату получила семья пострадавшей. Ребенок травмировался во время игры на батуте. Как установил суд, по вине работников центра девочка упала с высоты на бетонный пол.

Также десятилетний мальчик получил тяжелую травму глаза на детском празднике во Владимирской области. Инцидент произошел во время проведения квеста в стиле «Гарри Поттера», где для игры использовались лазерные указки. Во время конкурса, где детям нужно было лазером лопнуть воздушный шар, один из участников направил луч прямо в глаз пострадавшему. Школьника срочно госпитализировали и провели экстренную операцию в областной детской больнице.