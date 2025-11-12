Врач рассказал, когда курение может спровоцировать ХОБЛ Врач Авдеев: ХОБЛ может развиться при ежедневном выкуривании пачки сигарет

Чтобы заработать хроническую обструктивную болезнь легких, необходимо выкуривать по пачке сигарет в день на протяжении 10 лет, рассказал aif.ru пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского Университета Сергей Авдеев. Он отметил, что чаще всего ХОБЛ диагностируют мужчинам старше 50–60 лет.

Мы считаем показатель курения в пачках-лет. Это значит, что если пациент курит одну пачку в день один год, этот показатель уже равен одной пачке-лет, если курит одну пачку в день в течение 20 лет — 20 пачек-лет. Ну и считается, что 10 пачек-лет — достаточный стаж курения, чтобы заработать ХОБЛ, — рассказал Авдеев.

Врач отметил, что Россия до сих пор считается одной из самых курящих стран в мире. Он напомнил, что аналоги, вейпы, кальяны и электронные сигареты, не менее опасны для здоровья.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова выступила с инициативой включения скрининга на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста. По мнению парламентария, данное заболевание представляет серьезную и недооцененную угрозу для женского здоровья.