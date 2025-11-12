Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:58

Врач рассказал, когда курение может спровоцировать ХОБЛ

Врач Авдеев: ХОБЛ может развиться при ежедневном выкуривании пачки сигарет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы заработать хроническую обструктивную болезнь легких, необходимо выкуривать по пачке сигарет в день на протяжении 10 лет, рассказал aif.ru пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского Университета Сергей Авдеев. Он отметил, что чаще всего ХОБЛ диагностируют мужчинам старше 50–60 лет.

Мы считаем показатель курения в пачках-лет. Это значит, что если пациент курит одну пачку в день один год, этот показатель уже равен одной пачке-лет, если курит одну пачку в день в течение 20 лет — 20 пачек-лет. Ну и считается, что 10 пачек-лет — достаточный стаж курения, чтобы заработать ХОБЛ, — рассказал Авдеев.

Врач отметил, что Россия до сих пор считается одной из самых курящих стран в мире. Он напомнил, что аналоги, вейпы, кальяны и электронные сигареты, не менее опасны для здоровья.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова выступила с инициативой включения скрининга на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста. По мнению парламентария, данное заболевание представляет серьезную и недооцененную угрозу для женского здоровья.

легкие
здоровье
курение
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил инициативу о внедрении штрафов за оскорбление учителей
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.