08 ноября 2025 в 03:40

В России заявили о недооцененной опасности ХОБЛ для женщин

Депутат Власова предложила включить скрининг ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова выступила с инициативой включения скрининга на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста, передает РИА Новости. По мнению парламентария, данное заболевание представляет серьезную и недооцененную угрозу для женского здоровья.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является серьезной угрозой для женского репродуктивного здоровья, и этот риск недооценивается. Необходимо включить скрининг на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста и тиражировать региональные модели ранней диагностики, — сказано в сообщении.

Депутат подчеркнула особую опасность табакокурения для женщин, указав что даже пассивное курение снижает насыщение крови кислородом у беременных на 3–5%. Раннее выявление нарушений дыхания повышает шансы сохранить здоровье будущих матерей и их детей.

Ранее депутат заявила, что программу материнского капитала нужно сделать бессрочной. По словам Останиной, сейчас она действует до 2030 года. Однако, как считает парламентарий, судьба семьи не должна зависеть от сроков указа. Депутат также добавила, что региональный маткапитал есть не во всех российских субъектах.

курение
женщины
беременность
диагностика
