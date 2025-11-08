В России заявили о недооцененной опасности ХОБЛ для женщин

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова выступила с инициативой включения скрининга на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста, передает РИА Новости. По мнению парламентария, данное заболевание представляет серьезную и недооцененную угрозу для женского здоровья.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является серьезной угрозой для женского репродуктивного здоровья, и этот риск недооценивается. Необходимо включить скрининг на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста и тиражировать региональные модели ранней диагностики, — сказано в сообщении.

Депутат подчеркнула особую опасность табакокурения для женщин, указав что даже пассивное курение снижает насыщение крови кислородом у беременных на 3–5%. Раннее выявление нарушений дыхания повышает шансы сохранить здоровье будущих матерей и их детей.

