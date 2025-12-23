Названы травмы, которые люди чаще всего получают в новогодние праздники

В новогодние праздники люди чаще всего получают травмы конечностей из-за гололеда или падения с санок, заявил заместитель главврача станции скорой помощи им. Пучкова Артем Хисамов во время пресс-конференции на тему «Безопасность в период новогодних праздников». По его словам, в таких ситуациях нужно зафиксировать пострадавшую руку или ногу, принять обезболивающее и обратиться к специалистам, передает корреспондент NEWS.ru.

В первую очередь, это падения на гололеде или травмы, связанные с падением с санок или ледянок во время катаний, — сказал Хисамов.

Заместитель главврача станции скорой помощи отметил, что в период праздников сокращается число инфекционных больных из-за редких контактов между людьми. При этом оно начинает расти после окончания длинных каникул.

Ранее в преддверии новогодних праздников МЧС РФ напомнило россиянам о правилах пожарной безопасности при установке ели. Одно из ключевых — не располагать дерево у выхода из комнаты. Елку необходимо устанавливать на надежное и устойчивое основание, а его ветви не должны касаться стен, потолка или занавесок, отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что последняя рабочая неделя 2025 года окажется для россиян крайне короткой — всего два дня. Причиной тому станет перенос выходного, который сделает 31 декабря праздничным днем.