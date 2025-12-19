Новый год-2026
19 декабря 2025 в 14:45

Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы

Адвокат Салкин: систематические перекуры в рабочее время чреваты увольнением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Систематические перекуры в рабочее время могут квалифицировать как нарушение трудовой дисциплины, заявил LIFE.ru адвокат Михаил Салкин. За это предусмотрена ответственность, в том числе замечание, выговор и даже увольнение, однако для последнего работодателю нужны веские основания.

По ТК РФ у сотрудников должен быть обязательный обеденный перерыв от 30 минут до двух часов. Во время него сотрудник может выйти на перекур. В течение рабочего дня также могут предоставляться дополнительные перерывы, если это обусловлено условиями труда или особенностями работы — такие перерывы устанавливаются законом или локальными актами работодателя, — пояснил Салкин.

Чтобы применить к сотруднику дисциплинарную ответственность за частые перекуры в рабочее время, работодателю необходимо закрепить порядок и длительность перерывов в документах. Например, в правилах внутреннего трудового распорядка или положении о режиме рабочего времени.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что гражданам может грозить штраф в размере 15 тыс. рублей за украшение рабочих мест к Новому году. По его словам, речь идет о том, что не соблюдаются правила пожарной безопасности.

