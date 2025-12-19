Подростки с ножами в школе и учительница-педофилка: главные ЧП недели

С начала недели в двух школах произошло нападение с ножом, а одну учительницу обвинили в педофилии. NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Нож в спине учительницы математики

Утром 15 декабря в петербургской школе № 191 произошло нападение на 29-летнюю учительницу математики. Ее ударили ножом в спину. По версии следствия, сделал это 15-летний подросток.

«Следственным отделом по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трех раз ударил ножом учительницу. Потерпевшей оказывается медицинская помощь», — рассказали в СКР.

СМИ писали, что девятиклассник по договоренности с учителем пришел к 07:10 исправлять контрольную. Мама подозреваемого работает преподавателем в той же школе. Семья переехала в Санкт-Петербург из Тверской области в 2020 году.

Ученики рассказали журналистам, что мальчик общался лишь с парой своих одноклассников, не встревал в конфликты, но при этом часто проводил время в столовой со своей мамой.

Юноша-нацист убил четвероклассника

Уже на следующий день ЧП с поножовщиной произошло в школе подмосковного Одинцово. 15-летнего подростка подозревают в убийстве 10-летнего четвероклассника. Сообщается, что предполагаемый преступник пришел в учебное заведение в обмундировании с шевроном No lives matter и в футболке с такой же надписью.

Московская область. Одинцово Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Утром подросток скинул в чат с одноклассниками манифест, в котором делился своими националистическими убеждениями. Перед нападением юношу пытался остановить охранник, которому он распылил в лицо перцовый баллончик. 10-летнего мальчика нападавший настиг на лестнице и несколько раз ударил ножом, в том числе в область шеи.

После задержания подростка среди его вещей была найдена каска, исписанная ксенофобными фразами. Среди прочих упоминается слово sygaown, отсылающее к событиям 2022 года в США, когда 18-летний расист убил 10 чернокожих граждан в супермаркете.

Также на каске видна надпись natural selection, что переводится как «естественный отбор». Этой эволюционной терминологией часто пользуются сторонники евгеники.

На каске также виден акроним NLM, отсылающий к той самой фразе, что была видна на футболке задержанного. No lives matter — это не совсем движение или организация, а скорее контркультурный ответ на правозащитное движение BLM (Black lives matter), защищающее права чернокожего населения в США.

На одном из фото, которые подросток публиковал в соцсетях, он держит в руках лист формата А4, на котором написано поздравление в адрес Брентона Тарранта — австралийского нациста, который в 2019 году убил в мечетях более 50 человек. Еще 40 человек в тот день получили ранения.

Учительницу обвинили в растлении

В Санкт-Петербурге 16 декабря задержали молодую учительницу, подозреваемую в совращении двух 12-летних школьников. 22-летняя гражданка свою вину не признает. Она утверждает, что один из мальчиков признался ей в чувствах, но она не ответила взаимностью.

По версии следствия, девушка растлевала детей у себя дома как минимум трижды: два раза в апреле и один раз в июле. По данным СМИ, учительница преподает английский язык. Из школы в Выборгском районе она уволилась еще в прошлом учебном году. Суд отправил ее под арест до 16 февраля.

