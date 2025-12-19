Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:40

Звала домой и совращала: молодая учительница подпала под статью о педофилии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге арестовали молодую учительницу, подозреваемую в совращении двоих 12-летних школьников. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Три эпизода

Подозреваемую Афину Симеонидис задержали 16 декабря. По версии следствия, она приглашала подростков к себе домой и там совращала их. Это происходило как минимум трижды — два раза в апреле и один раз в июле.

«Следствием установлено, что Симеонидис 15.04.2025, 26.04.2025, 25.07.2025, находясь по месту своего жительства, осознавая противоправность и аморальность своих действий, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, совершила в отношении двух потерпевших 2013 года рождения иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Учительница английского

По данным «Коммерсанта», учительнице 22 года, она преподает английский язык и является классным руководителем у учеников пятого класса одной из школ Выборгского района.

Помимо этого, недавняя выпускница педагогического вуза активно участвовала в мероприятиях и международных форумах в качестве волонтера. В соцсетях она хвалилась благодарственной грамотой за участие во Всемирном фестивале молодежи с подписью президента.

Но в пресс-службе администрации Выборгского района изданию «Фонтанка» заявили, что девушка уже не работает в школе. Она уволилась по собственному желанию в июне 2025 года.

Отвергнутый школьник

В пресс-службе судов отметили, что девушка отрицает свою вину. Тем не менее ее арестовали и оставили под стражей до середины февраля.

По данным «Фонтанки», на допросе Симеонидис сказала, что ученик все выдумал, поскольку она не ответила на его чувства взаимностью. Она также уточнила, что была его репетитором, поэтому ребенок появлялся у нее дома.

О девушке известно, что она окончила РГПУ им. Герцена с отличием и часто получала различные награды.

Читайте также:

Тренер водил девочек к себе домой: растлителю грозит 165 лет колонии

Один за всех: снимавшийся в порно с 13 лет сирота наказал педофилов

Бьет окна и просится на зону: педофил держит односельчан в страхе

Шестеро сирот: многодетные родители скончались после отключения отопления

Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России

педофилия
растление
происшествия
криминал
уголовные дела
дети
Россия
Санкт-Петербург
педагоги
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Столкновение двух иномарок унесло шесть жизней
Военэксперт ответил, когда Димитров будет полностью освобожден
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.