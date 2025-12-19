Звала домой и совращала: молодая учительница подпала под статью о педофилии

В Санкт-Петербурге арестовали молодую учительницу, подозреваемую в совращении двоих 12-летних школьников. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Три эпизода

Подозреваемую Афину Симеонидис задержали 16 декабря. По версии следствия, она приглашала подростков к себе домой и там совращала их. Это происходило как минимум трижды — два раза в апреле и один раз в июле.

«Следствием установлено, что Симеонидис 15.04.2025, 26.04.2025, 25.07.2025, находясь по месту своего жительства, осознавая противоправность и аморальность своих действий, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, совершила в отношении двух потерпевших 2013 года рождения иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Учительница английского

По данным «Коммерсанта», учительнице 22 года, она преподает английский язык и является классным руководителем у учеников пятого класса одной из школ Выборгского района.

Помимо этого, недавняя выпускница педагогического вуза активно участвовала в мероприятиях и международных форумах в качестве волонтера. В соцсетях она хвалилась благодарственной грамотой за участие во Всемирном фестивале молодежи с подписью президента.

Но в пресс-службе администрации Выборгского района изданию «Фонтанка» заявили, что девушка уже не работает в школе. Она уволилась по собственному желанию в июне 2025 года.

Отвергнутый школьник

В пресс-службе судов отметили, что девушка отрицает свою вину. Тем не менее ее арестовали и оставили под стражей до середины февраля.

По данным «Фонтанки», на допросе Симеонидис сказала, что ученик все выдумал, поскольку она не ответила на его чувства взаимностью. Она также уточнила, что была его репетитором, поэтому ребенок появлялся у нее дома.

О девушке известно, что она окончила РГПУ им. Герцена с отличием и часто получала различные награды.

