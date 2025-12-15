Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России

В Подмосковье активисты вызволили из рабства чернокожую девушку. Ее на протяжении двух лет заставляли заниматься проституцией. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Нас будет ждать свободная жизнь»

19-летняя Луиза (имя изменено) из Нигерии рассказала волонтерам движения по борьбе с рабством «Альтернатива», что находится в неволе уже почти два года. Из Нигерии ее завлекла в ловушку некая женщина.

«В 2024 году к нам приехала женщина и спросила, не хочу ли я поехать в Россию. Она сказала, что после того, как мы вернем ей деньги [за переезд], нас будет ждать свободная жизнь. Я согласилась. В феврале того года она сделала мне визу. И я поехала из Нигерии в Белоруссию, из Белоруссии в Россию. И я начала работать», — рассказывает Луиза.

Однако сумма за переезд оказалась заоблачной. На месте у Луизы и других девушек отняли документы. Из заработка вычитались не только деньги за трансфер, но и другие статьи расходов. При этом тарифы были такие, что ни одна из девушек не могла отработать свой лимит за два года.

«Я не знала, что, когда я приеду, она заберет наши паспорта и телефоны. Я начала работать. Она сказала, что общая сумма, которую мы будем ей должны, — $45 тыс. Время шло. <...> Она забирала все деньги. Она вычитала деньги за арендную плату, деньги за еду. За любые необходимые вещи. Вычитала все из денег, которые мы зарабатывали за неделю», — рассказывает Луиза.

Запугивали проклятьем

В «Альтернативе» отмечают, что против нигерийских девушек используют специфические методы запугивания. Им угрожают проклятием.

«Девушка оказалась втянута в проституцию в Подмосковье — ее заставили отрабатывать долг в $45 тыс., отобрали паспорт и запугали проклятьем. Это не шутка, а распространенная и по-прежнему работающая практика в некоторых странах Африки», — пояснили в «Альтернативе».

Клиенты избивали и требовали деньги обратно

Оказавшись в рабских условиях, Луиза также неоднократно терпела насилие со стороны клиентов. Мужчины часто требовали от девушки вернуть деньги за оказанную услугу.

«По словам девушки, основное насилие она терпела от клиентов, которые путем избиений пытались вернуть деньги за услугу. При этом сама Луиза при любом исходе не получала ни копейки», — рассказали волонтеры движения.

«Что это было, мы так и не поняли»

Спустя почти два года Луизе встретился сердобольный клиент, который заинтересовался ее судьбой. Мужчина дал девушке наводку на волонтера движения «Альтернатива».

«Я познакомилась с Иман. Она рассказала мне про помощь с депортацией. Люди из „Альтернативы“ помогли мне. Они сняли мне квартиру и привезли меня туда. Они сказали, что поговорят с посольством Нигерии, чтобы мне сделали документы на визу и я могла вернуться домой», — рассказывает девушка.

В правозащитной организации рассказали, что в день, когда они вызволили Луизу, их вместе с подопечной задержали на железнодорожной станции и доставили в отдел полиции.

«И если, пусть и глубокой ночью, волонтеров отпустили, то девушка осталась дожидаться утра. А наутро и ее без всякого оформления отправили на улицу. Что это было, мы так и не поняли», — признаются общественники.

Луиза в безопасности

Дальше волонтеры столкнулись со странным поведением чиновников посольства Нигерии. В отчете движения об этом деле говорится, что девушке отказали в выдаче свидетельства на возвращение. Там сослались на то, что у Луизы нет при себе ни самого паспорта, ни его копии или даже фотографии. При этом ей не пояснили, что делать гражданке Нигерии в этой ситуации.

«Во всей этой грустной истории есть хорошая новость — Луиза в безопасности. Мы очень надеемся, что до Нового года она сможет вернуться домой! И сейчас активно работаем в этом направлении. Если вдруг среди вас есть те, кто как-то связан с работой посольства Нигерии в России, напишите нам. Давайте поможем девушке вернуться домой и поскорее забыть этот ужас», — пишут в «Альтернативе».

