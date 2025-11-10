«В морду получишь»: почему чернокожих секс-работниц выкидывают из окон?

На минувшей неделе в Москве из окна вытолкнули очередную чернокожую девушку, оказывающую интимные услуги. NEWS.ru рассказывает о происшествии и разбирается, почему именно чернокожие девушки, занятые в секс-индустрии, так часто появляются в криминальных сводках.

«Вежливый» сосед под веществами

В ночь на 7 ноября из окна квартиры на пятом этаже дома в Можайском переулке выпала 22-летняя уроженка Нигерии. Девушка, по данным очевидцев, занималась оказанием интимных услуг. Как пишет MK.RU со ссылкой на соседей, квартира раньше принадлежала женщине, а после ее смерти перешла по наследству племяннику — молодому мужчине, которого управляющая домом описывала как «вежливого, отзывчивого и улыбчивого».

Глубокой ночью из его квартиры начали доноситься громкие звуки, похожие на драку. Несколько раз соседи поднимались наверх, чтобы сделать замечание за шум, но дверь так никто и не открыл.

В три часа утра жильцы первого этажа обнаружили возле подъезда бездыханное тело темнокожей девушки. Спустя час на место прибыли медики и полиция, но хозяин квартиры не пускал их внутрь. Силовикам пришлось взламывать дверь. Внутри квартиры мужчина издавал неестественные звуки, из-за чего соседи предположили, что он мог быть под действием запрещенных веществ.

Просила о помощи

Сейчас мужчина задержан. Известна его профессиональная принадлежность — он является сотрудником одной из силовых структур. В пресс-службе полиции сообщили, что перед выпадением из окна девушка просила о помощи.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Полицейские запада Москвы устанавливают обстоятельства происшествия в Можайском переулке. По имеющейся информации, около 04:00 в дежурную часть ОМВД по району Дорогомилово поступило сообщение о падении человека с высоты. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что с балкона пятого этажа выпала женщина, которая звала помощь на иностранном языке. Пострадавшая была передана бригаде медиков. В квартире, с балкона которой, предположительно, выпала гражданка, задержан мужчина 1986 года рождения. Он доставлен в ОМВД для дальнейших разбирательств», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

«С местными и мигрантками из СНГ так не поступают»

Этот случай обратил на себя внимание тем, что сюжет повторяется из раза в раз. Именно чернокожие девушки, занимающиеся проституцией, часто оказываются выброшенными из окна. К примеру, в 2018 году в СМИ выходили как минимум две подобные новости из Москвы. В декабре 2023 года москвич вытолкнул из окна нигерийскую проститутку, за что получил 8,5 года колонии. В апреле этого года подобный инцидент произошел в Пензе, жертвой также была темнокожая.

NEWS.ru связался со специалисткой по женской безопасности Мариной Авраменко, чтобы обсудить этот феномен. Ответ она начала с уточнения, что достоверной аналитики по этому вопросу нет.

«Точной доказательственной базы того, что с африканками конфликты происходят чаще, и именно выбрасывание из окна, нет. Но интуитивно это вполне возможно. В СМИ такие сообщения могут часто появляться, потому что сочетание кликабельное: негритянку-проститутку выкинули. На самом деле секс-работницы страдают все: кого-то избивают, кого-то убивают, кого-то расчленяют, кого-то находят на улице, кого-то в подъезде. А вот их почему-то чаще выбрасывают. В 2017 году был случай, когда чернокожих вызывали в вагончик на стройплощадку зимой, и их потом голыми выставляли. Я никогда не видела, чтобы с русскоговорящими или даже с мигрантками из СНГ так поступали», — отмечает Авраменко.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При этом специалистка отмечает, что чернокожие девушки в любом российском регионе всегда работают «под сутенерами» и в сегменте «ниже среднего» по цене. Соответственно, часто им в качестве клиентов попадаются представители более низкого социального класса. Здесь же, по словам специалистки, некоторые мужчины начинают проявлять моральный садизм.

«Есть же те, кто из глубинок приехал. А вот черная девушка по статусу ниже него, поэтому он считает, что может с ней что захочет делать», — рассказывает Авраменко.

«Взрывные по характеру»

Кроме того, Марина Авраменко отличает особый характер чернокожих девушек. По ее словам, часто они идут на конфликт как с коллегами, так и с клиентами.

«То есть они очень темпераментные. В отличие от россиянок, которые всякие тоже бывают и в разных состояниях они бывают. Но африканки — это прямо огонь с перцем. Если что-то вдруг поперек скажешь, причем не важно кто — клиент или другая девочка, — сразу в морду можно получить», — делится Авраменко.

Языковой барьер при этом мешает иностранкам вовремя понять, в какой момент стоит вести себя аккуратнее с клиентом.

«Где-то русскоязычная девушка поймет, что обстановка накаляется, спустит на тормозах, заболтает, пойдет на компромисс и что-то потерпит, но сохранит жизнь и здоровье. Опять же, она знает менталитет окружающих, что вряд ли кто-то придет на помощь, если она звать будет. Это не из серии „расслабься и получи удовольствие“, а из серии, что постарайся снизить остроту рисков для себя», — говорит Авраменко.

Воруют и ленятся?

По словам Марины Авраменко, чернокожие девушки в сегменте секс-услуг не готовы долго терпеть близость с клиентом, если тот уже эякулировал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Все, с кем я сейчас беседовала, говорят, что они ужасно ленивые. Не в укор им будет сказано. Местная девочка знает — у нее оплачен час. И конечно, ей не нравится, когда ей весь час приходится оказывать услуги. Это самые плохие клиенты, когда, как говорится, весь час тебя имеют. Они стараются 10–20 минут работать, а потом помыться, поболтать, покурить. С африканками это не прокатывает. Клиент кончил — он для нее перестает существовать. Она оказала услугу — и до свидания. Но мужчина сразу: «В смысле пошла? Заплачено за целый час. Давай, оставайся, давай второй раз». Ну а второй раз, как правило, уже не получается. И девушки это знают. И вот в этой ситуации, где наша бы тоже конфликт сгладила, они идут на принцип — я услугу оказала, иди на фиг», — объясняет Авраменко.

Специалист по женской безопасности добавляет, что чернокожие девушки довольно часто попадались на воровстве. При этом жертвами в таких случаях становились как клиенты, так и коллеги девушек.

«Я всегда против того, чтобы на девочек все грехи вешать. Но, увы, в конторе могут друг у друга что-то своровать, у клиентов. Я не говорю, что там все воровки, но в данном случае я говорю со ссылкой на мнение людей, кто с ними работал. Вот это тоже такой момент, который может спровоцировать агрессию со стороны клиента», — объясняет Авраменко.

Читайте также:

Спецзадание от отвергнутого мужа: как футболиста втянули в убийство

28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка

Насиловали трое: вдовец уверен, что его жена не утонула, а была убита