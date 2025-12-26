Суд вынес приговор организаторам проституции в Хакасии Двух жительниц Абакана осудили за вовлечение в занятие проституцией

Две жительницы Абакана были признаны виновными в организации занятия проституцией и похищении людей, передает Telegram-канал ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Суд назначил 33-летней осужденной три года и три месяца лишения свободы с отсрочкой, а 40-летней — четыре года с отсрочкой.

Приговором суда 33-летней осужденной назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания, 40-летней осужденной — в виде четырех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания, — говорится в сообщении.

Ранее правозащитник Иван Мельников заявил, что тысячи гражданок России могут находиться в рабстве в странах Юго-Восточной Азии. Он не исключил, что общее количество женщин, оказавшихся в таком положении, превышает десятки тысяч, отметив, что жертвами также становятся жительницы Китая и Индии.

Кроме того, жительница индийского города Мумбаи совместно с соседом принуждала свою 16-летнюю дочь к занятию проституцией для получения дополнительного дохода. По словам самой потерпевшей, эти действия продолжались с апреля по конец ноября.