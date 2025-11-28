Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка

Жительница Мумбаи на западе Индии принуждала 16-летнюю дочь заниматься проституцией ради дополнительного дохода, сообщает NDTV. Женщина действовала вместе с соседом. Как рассказала сама потерпевшая, это происходило с апреля по конец ноября.

Девочка из Мумбаи, ученица 10 класса, обвинила свою мать и соседа-мужчину в том, что они заставили ее заниматься проституцией ради заработка, — говорится в публикации.

Уточняется, что сперва девушка сбежала к подруге, где прожила три дня. Однако после возвращения мать снова заставила ее торговать телом. Вскоре несовершеннолетняя рассказала обо всем классному руководителю, который уже обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и торговле детьми в целях проституции. Подозреваемые объявлены в розыск.

Ранее в Великобритании суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за изнасилование. 40-летний житель английского города Болтон по имени Киран Нейлор познакомился с женщиной на автозаправочной станции и обманом завел ее к себе домой, где на протяжении 18 часов жестоко избил и изнасиловал ее.