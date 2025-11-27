Мужчина получил 14 лет тюрьмы за изнасилование и пытки

Мужчина получил 14 лет тюрьмы за изнасилование и пытки В Британии мужчину осудили на 14 лет за 18-часовое издевательство над женщиной

В Великобритании суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за изнасилование, сообщает Mirror. Как сообщается, злоумышленник пригласил женщину в гости и 18 часов издевался над ней.

40-летний житель английского города Болтон по имени Киран Нейлор познакомился с женщиной на автозаправочной станции и обманом завел ее к себе домой, где жестоко избил и изнасиловал ее. Во время нападения он нанес пострадавшей тяжелые травмы, повредив ей ногу и руку.

Из-за полученных увечий женщина оказалась неспособна самостоятельно передвигаться. Потерпевшая вскоре лишилась сознания, а Нейлор воспользовавшись ситуацией, совершил кражу денег с ее банковского счета и приобрел на похищенные средства сигареты и спиртное. Перепив, злоумышленник уснул, тогда женщина смогла вырваться наружу и обратиться за помощью.

Ранее жителя Казани обвинили в изнасилованиях и мошенничестве под видом психолога. Мужчина, не имевший соответствующего образования, получил от девяти пациенток «за лечение» более 800 тыс. рублей.

До этого в Волгоградской области 72-летний мужчина был осужден за педофилию на 16 лет строгого режима. Суд признал его виновным в насильственных действиях против трех девочек