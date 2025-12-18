Новый год-2026
18 декабря 2025 в 19:41

Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией

Advance: Европу готовят к войне с Россией из-за страха элит ЕС потерять власть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз в пропасть войны с Россией толкают четыре ключевые причины, главные из которых — животный страх евробюрократов за свою власть и желание легализовать грабеж замороженных российских активов, пишет хорватское издание Advance. В статье говорится, что Европу планомерно готовят к тотальному конфликту.

Публикация выделяет четыре мотива: страх элит ЕС перед потерей власти на фоне кризиса доверия граждан; паническая вера в миф о российской угрозе после Украины; иллюзия «исторического реванша» и, наконец, корыстное стремление под видом чрезвычайного положения украсть сотни миллиардов замороженных российских средств для спасения европейской экономики. Издание подчеркнуло, что граждан приучают к «новой нормальности», где жертва детьми ради интересов Брюсселя считается неизбежностью.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой. По его словам, у Москвы даже мыслей таких нет. Однако Россия будет отвечать, если военных из Европы разместят на Украине, добавил глава МИД. Лавров подчеркнул, что этот ответ уже готов. Также РФ ответит на экспроприацию активов в ЕС.

