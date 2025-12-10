Лавров развеял опасения насчет войны с Европой Лавров заявил, что у России и мыслей нет насчет войны с Европой

Россия не собирается воевать с Европой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации. По его словам, у Москвы даже мыслей таких нет.

Мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет, — подчеркнул Лавров.

Однако Россия будет отвечать, если военных из Европы разместят на Украине, добавил глава МИД. Лавров подчеркнул, что этот ответ уже готов. Также РФ ответит на экспроприацию активов в ЕС. Что именно сделает Россия при таком развитии событий, министр не уточнил.

Откровенно деструктивную позицию по украинскому вопросу занимают Лондон, руководство Еврокомиссии в Брюсселе, большинство стран — членов НАТО и Евросоюза, напомнил Лавров. По его словам, они инвестировали политический капитал в конфликт с Россией руками и телами украинцев.

Ранее Лавров заявил, что Европа сама себя исключила из процесса мирного урегулирования на Украине. Глава МИД напомнил о невыполнении соглашений 2014 года, минских договоренностей и стамбульских переговоров 2022 года.