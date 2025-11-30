День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 17:09

Лавров раскрыл, кто отстранил Европу от переговоров по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Европа самостоятельно исключила себя из процесса мирного урегулирования на Украине, последовательно сорвав все предыдущие договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он напомнил о невыполнении соглашений 2014 года, минских договоренностей и стамбульских переговоров 2022 года.

Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года, ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали наутро после подписания бумаги все правительственные учреждения, — констатировал Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что стамбульские договоренности 2022 года были сорваны из-за влияния на Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона при отсутствии возражений со стороны европейских стран.

Ранее в Испании заявили, что Европейский союз не способен противостоять политике президента США Дональда Трампа из-за опасений негативной реакции и рискует утратить статус глобального геополитического игрока. По мнению аналитиков, без оперативных и смелых шагов Европа рискует окончательно закрепить за собой статус вассала США.

Сергей Лавров
Европа
МИД
Россия
переговоры
