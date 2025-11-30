Лавров раскрыл, кто отстранил Европу от переговоров по Украине

Европа самостоятельно исключила себя из процесса мирного урегулирования на Украине, последовательно сорвав все предыдущие договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он напомнил о невыполнении соглашений 2014 года, минских договоренностей и стамбульских переговоров 2022 года.

Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года, ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали наутро после подписания бумаги все правительственные учреждения, — констатировал Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что стамбульские договоренности 2022 года были сорваны из-за влияния на Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона при отсутствии возражений со стороны европейских стран.

Ранее в Испании заявили, что Европейский союз не способен противостоять политике президента США Дональда Трампа из-за опасений негативной реакции и рискует утратить статус глобального геополитического игрока. По мнению аналитиков, без оперативных и смелых шагов Европа рискует окончательно закрепить за собой статус вассала США.