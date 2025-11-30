Европейский союз не способен противостоять политике президента США Дональда Трампа из-за опасений негативной реакции и рискует утратить статус глобального геополитического игрока, сообщает испанская газета El País. По мнению аналитиков, без оперативных и смелых шагов Европа рискует окончательно закрепить за собой статус вассала Соединенных Штатов.

Если она не будет действовать решительно и быстро, Европа рискует окончательно утратить свою роль глобального геополитического игрока, — говорится в материале.

Источники газеты в структурах ЕС признали, что страх перед реакцией американской администрации парализует принятие решений. Европейская комиссия, по версии издания, демонстрирует неспособность к решительным действиям в условиях шантажа со стороны Вашингтона.

Публикация также связывает слабость позиции ЕС с мирными переговорами по Украине, где европейские страны не смогли проявить самостоятельность.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Трампом. Он считает, что попытки Евросоюза показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.