Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!

Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Ищете безопасный и полезный десерт на Новый год для малышей? Творожно-банановый мусс понравится даже самым привередливым. Для приготовления понадобится: 200 граммов детского творожка или нежного творога, один спелый банан, 100 мл натурального йогурта без добавок и для украшения ягоды (малина, черника) или фруктовое пюре.

Все ингредиенты — творог, банан и йогурт — помещают в чашу блендера и взбивают на высокой скорости до состояния однородного, воздушного крема. Если нужна более плотная текстура суфле, можно добавить половину чайной ложки агар-агара, растворенного в теплом соке, и слегка нагреть массу, а затем остудить. Готовый мусс для детей разливают по небольшим прозрачным стаканчикам или креманкам и убирают в холодильник на 30–40 минут для стабилизации.

Перед подачей десерт украшают ягодой или долькой фрукта. Этот детский десерт на Новый год готовится за минуты, содержит натуральную сладость банана и белок творога. Он легко усваивается и станет отличной альтернативой тяжелым тортам и конфетам на праздничном столе.

Ранее мы рассказали, как приготовить оливье в стопках.

