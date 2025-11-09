Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 11:30

Беру творог, банан и готовлю нежнейший десерт к чаю — никакого замеса и раскатки теста, все очень просто!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда внезапно захотелось сладкого к чаю, но возиться с тестом нет ни времени, ни желания, этот рецепт становится настоящим спасением. Всего три основных ингредиента — творог, банан и яйцо — волшебным образом превращаются в нежнейшие творожные кексы, которые тают во рту. Они такие воздушные и мягкие, что напоминают суфле, а легкий банановый аромат делает их идеальными для детского завтрака или вечернего чаепития. И самое главное — никакого замеса, раскатки и грязной посуды! Просто смешал — и в духовку.

Возьми 1 спелый банан, разомни его вилкой в пюре. Добавь 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку ванилина. Тщательно перемешай вилкой или венчиком до однородной консистенции. Если хочешь более нежную текстуру, взбей массу блендером. Всыпь 4-5 ст. л. муки (около 100 г) и 1/2 ч. л. разрыхлителя, снова перемешай. Тесто получится как густая сметана. Разложи массу по силиконовым формочкам для кексов, заполняя их на 2/3. Выпекай в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкой румяности. Подавай теплыми, посыпав сахарной пудрой!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

