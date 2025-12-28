Банановые панкейки на кефире — пышный завтрак за 10 минут

Эти панкейки — настоящая находка для утра, когда хочется чего-то вкусного, домашнего и без лишних заморочек. Банан придает натуральную сладость, кефир делает тесто воздушным, а результат — мягкие, пышные панкейки, которые нравятся и взрослым, и детям. Отличный вариант завтрака или уютного бранча.

Ингредиенты: спелый банан — 1 крупный (120–130 г), кефир — 200 мл, яйцо — 1 шт., мука — 150 г, сахар — 1-2 ст. л. (по вкусу), разрыхлитель — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию), соль — щепотка, растительное масло — 1 ст. л. в тесто + немного для жарки.

Приготовление: банан разомните вилкой до состояния пюре, добавьте яйцо, сахар, соль и кефир, хорошо перемешайте венчиком. Всыпьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте до однородного теста без комочков, в конце добавьте растительное масло. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом и выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие панкейки. Жарьте по 1–1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими с медом, ягодами, йогуртом или ореховой пастой — и наслаждайтесь идеальным банановым завтраком.

