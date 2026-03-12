Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 09:30

Знала бы этот рецепт раньше, не было бы проблем с завтраком: сырные оладьи — 4 ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
Сырные оладьи — блюдо для тех, у кого совсем мало времени. Знала бы этот рецепт раньше, не было бы проблем с завтраком. Четыре ингредиента, по 5 минут на замес и на жарку — и на столе уже горка румяных оладий.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. муки, щепотка соли.

Как приготовить

Сыр натрите на крупной терке. В миске взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте тертый сыр и муку, тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто так. Эти оладьи хороши и сами по себе, и с любыми добавками.

Ранее стало известно, как приготовить мягкие лепешки с овощами без яиц и молочки. Их можно есть в Великий пост.

