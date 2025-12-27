Новый год — 2026
Фруктовый салат задобрит Лошадь: готовим для привлечения удачи — суперский десерт и закуска к вину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В год Лошади хочется поставить на стол что-то светлое, натуральное и без лишней суеты — считается, что именно такие блюда привлекают удачу. Этот фруктовый салат получился не перегруженным, аккуратным и очень гармоничным по вкусу. Он одинаково хорош и как десерт, и как лёгкая закуска к бокалу вина, а выглядит эффектно даже без сложного декора.

Ингредиенты: банан 1 шт., яблоко 1 шт., груша 1 шт., тёмный виноград 80–100 г, творожный сыр 3 ст. л., сахарная пудра 1 ч. л., кокосовая стружка 30 г, гвоздика 1 бутон (для декора, по желанию).

Приготовление: яблоко и грушу очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте аккуратными мелкими кубиками. Банан нарежьте такими же кусочками. Виноград разрежьте пополам и удалите косточки. Творожный сыр смешайте с сахарной пудрой до гладкого крема. Кокосовую стружку слегка подсушите на сухой сковороде до лёгкого аромата. Соедините фрукты с творожным кремом, аккуратно перемешайте. Выложите салат на тарелку — можно просто горкой или придать форму головы лошади. Сверху посыпьте кокосовой стружкой, а для настроения добавьте минимальный декор: виноградину для глаза и бутон гвоздики для носа.

Ранее мы делились рецептом десерта без муки и без сахара. Пышная творожная запеканка на завтрак и перекус.

