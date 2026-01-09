Творожный пирог с шоколадной крошкой вместе теста: домашняя выпечка на скорую руку

Рецепт творожного пирога на скорую руку с основой из шоколадной крошки вместо теста станет настоящим спасением, когда хочется сладкого, а времени мало. Порадуйте себя и близких домашней выпечкой!

Вкус пирога — это идеальный баланс: рассыпчатая маслянистая основа с ярким какао-вкусом, которая прекрасно контрастирует с нежной, слегка влажной и воздушной творожной начинкой.

Для приготовления возьмите: 200 г творога любой жирности, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, 5 ст. л. муки, 3 ст. л. какао-порошка, 100 г сливочного масла, разрыхлитель на кончике ножа, ванилин по вкусу. Для основы смешайте в миске 100 г размягченного сливочного масла, 3 ст. л. сахара, 4 ст. л. муки и какао. Разотрите вилкой в мелкую крошку. Получившуюся массу утрамбуйте на дно формы для выпечки. Для творожной начинки в другой миске разотрите творог с 2 ст. л. сахара, яйцами, 1 ст. л. муки, разрыхлителем и ванилином до однородной консистенции. Вылейте творожную массу поверх шоколадной крошки в форме. Разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке около 25–30 минут до легкой румяности творожного слоя. Дайте полностью остыть в форме.

Ранее стало известно, как приготовить бисквитный рулет с творожной начинкой — только доступные продукты.