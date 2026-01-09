Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 15:33

Творожный пирог с шоколадной крошкой вместе теста: домашняя выпечка на скорую руку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рецепт творожного пирога на скорую руку с основой из шоколадной крошки вместо теста станет настоящим спасением, когда хочется сладкого, а времени мало. Порадуйте себя и близких домашней выпечкой!

Вкус пирога — это идеальный баланс: рассыпчатая маслянистая основа с ярким какао-вкусом, которая прекрасно контрастирует с нежной, слегка влажной и воздушной творожной начинкой.

Для приготовления возьмите: 200 г творога любой жирности, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, 5 ст. л. муки, 3 ст. л. какао-порошка, 100 г сливочного масла, разрыхлитель на кончике ножа, ванилин по вкусу. Для основы смешайте в миске 100 г размягченного сливочного масла, 3 ст. л. сахара, 4 ст. л. муки и какао. Разотрите вилкой в мелкую крошку. Получившуюся массу утрамбуйте на дно формы для выпечки. Для творожной начинки в другой миске разотрите творог с 2 ст. л. сахара, яйцами, 1 ст. л. муки, разрыхлителем и ванилином до однородной консистенции. Вылейте творожную массу поверх шоколадной крошки в форме. Разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке около 25–30 минут до легкой румяности творожного слоя. Дайте полностью остыть в форме.

Ранее стало известно, как приготовить бисквитный рулет с творожной начинкой — только доступные продукты.

Проверено редакцией
Читайте также
Украинские сырники по-львовски — с изюмом и ванилью. Жарим до хруста и макаем в сметану
Общество
Украинские сырники по-львовски — с изюмом и ванилью. Жарим до хруста и макаем в сметану
Украинские лепешки перепички с творогом и вишней — нежные и сочные. Тают во рту, оставляя сладкое послевкусие
Общество
Украинские лепешки перепички с творогом и вишней — нежные и сочные. Тают во рту, оставляя сладкое послевкусие
С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки
Общество
С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки
Готовлю эффектный десерт к приходу гостей: холодный торт с грецкими орехами. Бюджетно, быстро и мегавкусно
Общество
Готовлю эффектный десерт к приходу гостей: холодный торт с грецкими орехами. Бюджетно, быстро и мегавкусно
Белорусская бульбяная бабка — запеканка из тертой картошки с мясом. Хрустящая корочка и сочная сердцевина
Общество
Белорусская бульбяная бабка — запеканка из тертой картошки с мясом. Хрустящая корочка и сочная сердцевина
творог
пироги
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы сможем и сейчас»: участница СВО рассказала о наследии деда-ветерана
Фетисов удивился словам Гретцки об Овечкине
«Не могут остановить»: на Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником»
В Германии заметили признак скорого распада Евросоюза
Бельгийские фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с МЕРКОСУР
Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями мощного снегопада
Смерть детей и брата, Пугачева, проблемы со здоровьем: как живет Кузьмин
В РАН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание
Российский чиновник погиб из-за отчаянной любви к охоте
Владелец наркошопа из России загадочно пропал на популярном курорте
Дмитриев напомнил Каллас, что ПВО бессильна против «Орешника»
Возмездие «Орешника» и перелом на поле боя: новости СВО на вечер 9 января
«Стойкий» и «Ельня» пришвартовались в ЮАР для участия в учениях
Раскрыты детали операции США против танкера Olina
Хаменеи предупредил Трампа о судьбе высокомерных правителей
«Их пугает»: в Совфеде высказались о готовности Франции выйти из НАТО
Еще один танкер стал целью США в Карибском море
«Новогодняя традиция»: BadComedian раскрыл успех «Чебурашки-2»
«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником»
Движение на МКАД парализовало из-за снегопада
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.