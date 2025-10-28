В российском регионе отправили за решетку пенсионера-педофила В Волгоградской области 72-летнего педофила приговорили к 16 годам колонии

Россиянина осудили за педофилию в Волгоградской области, передает портал «Новости Волгограда». 72-летний мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд признал 72-летнего мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех девочек и назначил наказание — 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — рассказали в инстанции.

Согласно информации следствия, мужчина в течение нескольких лет совершал преступления против несовершеннолетних в поселке Себрово. Родители пострадавших утверждают, что их обращения в правоохранительные органы долгое время оставались без внимания. Первые две попытки возбудить уголовное дело не увенчались успехом — полиция отказалась рассматривать заявления.

Как сообщается, по одному из эпизодов подсудимый оправдывался, что девочка якобы сама за ним шла, он же всего лишь хотел предложить ей конфету. При этом в правоохранительных органах заявили, что на камерах наблюдения видно, как он хватает ребенка за руку.

Ранее в Кургане 38-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование троих детей своей сожительницы. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Суд также запретил обвиняемому работать с несовершеннолетними в течение 10 лет.