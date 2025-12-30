Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:47

Назван максимальный штраф за запуск фейерверка во дворе

Адвокат Лунев: штраф за запуск фейерверка во дворе может достигнуть 15 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запускать фейерверки во дворах может быть опасно, раскрыл в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, использовать пиротехнику можно только в разрешенных правительством местах. Нарушителю этого правила может грозить штраф в размере 15 тыс. рублей.

Запуски фейерверком во дворах нарушают правила пожарной безопасности. Пиротехника должна использоваться только на специально отведенных и согласованных с местными властями площадках и с сохранением дистанции от зданий. За нарушение предусмотрена административная ответственность, включая штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. В более серьезных случаях возможна и уголовная ответственность, — предупредил Лунев.

По его словам, узнать расположение площадок можно на сайтах органов местного самоуправления.

Ранее стало известно, что пиротехнику запрещено применять в зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях, во время публичных мероприятий, на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов. Кроме этого, необходимо осмотреть место запуска салютов и убрать отработанные и несработавшие изделия и опасные элементы.

